Lluvias intensas y calor extremo en México este miércoles 20 de agosto
El miércoles 20 de agosto, México enfrentará condiciones meteorológicas dominadas por el monzón mexicano en el noroeste, canales de baja presión y la onda tropical núm. 24 sobre el sureste. Estas interacciones mantendrán lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del país, con descargas eléctricas y posibles granizadas.
Se esperan lluvias puntuales intensas en Tamaulipas (suroeste), Nayarit, Jalisco (norte y occidente) y Chiapas (sureste). En contraste, al final del día la onda tropical núm. 23 dejará de afectar al territorio nacional.
El ambiente caluroso persistirá en el norte, litoral del Pacífico, Golfo de México y península de Yucatán, con temperaturas que superarán los 45 °C en regiones de Baja California y Sonora, además de una ola de calor que prevalecerá en Baja California Sur.
Pronóstico de lluvias en México
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Tamaulipas (suroeste)
- Nayarit
- Jalisco (norte y occidente)
- Chiapas (sureste)
- Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Sonora
- Sinaloa
- Chihuahua
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Estado de México
- Morelos
- Puebla
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Zacatecas
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Yucatán
- Quintana Roo
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California Sur
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
Pronóstico de temperaturas máximas
- Temperaturas superiores a 45 °C:
- Baja California (noreste)
- Sonora (noroeste y oeste)
- 40 a 45 °C:
- Baja California Sur
- Sinaloa (norte)
- Coahuila (noreste)
- 35 a 40 °C:
- Chihuahua
- Nuevo León
- Durango
- Nayarit
- Jalisco
- Guerrero
- Oaxaca
- San Luis Potosí
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- 30 a 35 °C:
- Zacatecas
- Colima
- Michoacán
- Guanajuato (noreste)
- Querétaro (norte)
- Hidalgo (norte)
- Puebla (norte y suroeste)
- Morelos
- Chiapas
Pronóstico de temperaturas mínimas
- 0 a 5 °C:
- Zonas altas de Durango
- Hidalgo
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
Pronóstico de viento y oleaje
- Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h:
- Sonora
- Sinaloa
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Durango
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Oaxaca
- Posibles tolvaneras:
- Baja California
- Baja California Sur
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros:
- Costa occidental de la península de Baja California
- Costas de Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
Pronóstico por regiones – Valle de México
En la mañana se prevé ambiente fresco a templado, cielo parcialmente nublado y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente cálido con cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias con chubascos dispersos en la Ciudad de México, así como chubascos con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México.
- Ciudad de México: mínima 13-15 °C, máxima 25-27 °C
- Toluca, Estado de México: mínima 8-10 °C, máxima 21-23 °C
- Viento: del noroeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta
Pronóstico del clima para el jueves 21 de agosto
El monzón mexicano y divergencia en altura ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como lluvias y chubascos en Baja California Sur.
Canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional y el gradual desplazamiento de la onda tropical núm. 24 sobre el sureste, sur y occidente del territorio mexicano, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en las mecionadas regiones, así como en la Mesa del Norte y Mesa Central, con lluvias puntuales intensas en Chiapas durante en periodo de pronóstico, y en Michoacán (noroeste), Guerrero (norte) y Oaxaca (este) el día sábado.
La circulación ciclónica y una vaguada en altura sobre el noreste del país, prevalecerá durante miércoles y jueves, propiciará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.