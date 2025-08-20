GENERANDO AUDIO...

El miércoles 20 de agosto, México enfrentará condiciones meteorológicas dominadas por el monzón mexicano en el noroeste, canales de baja presión y la onda tropical núm. 24 sobre el sureste. Estas interacciones mantendrán lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del país, con descargas eléctricas y posibles granizadas.

Se esperan lluvias puntuales intensas en Tamaulipas (suroeste), Nayarit, Jalisco (norte y occidente) y Chiapas (sureste). En contraste, al final del día la onda tropical núm. 23 dejará de afectar al territorio nacional.

El ambiente caluroso persistirá en el norte, litoral del Pacífico, Golfo de México y península de Yucatán, con temperaturas que superarán los 45 °C en regiones de Baja California y Sonora, además de una ola de calor que prevalecerá en Baja California Sur.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (suroeste) Nayarit Jalisco (norte y occidente) Chiapas (sureste)

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Colima Michoacán Guerrero Oaxaca

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora Sinaloa Chihuahua Durango Coahuila Nuevo León San Luis Potosí Estado de México Morelos Puebla Veracruz Tabasco Campeche

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Zacatecas Tlaxcala Ciudad de México Yucatán Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur Aguascalientes Guanajuato Querétaro Hidalgo



Pronóstico de temperaturas máximas

Temperaturas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) Sonora (noroeste y oeste)

40 a 45 °C: Baja California Sur Sinaloa (norte) Coahuila (noreste)

35 a 40 °C: Chihuahua Nuevo León Durango Nayarit Jalisco Guerrero Oaxaca San Luis Potosí Veracruz Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo

30 a 35 °C: Zacatecas Colima Michoacán Guanajuato (noreste) Querétaro (norte) Hidalgo (norte) Puebla (norte y suroeste) Morelos Chiapas



Pronóstico de temperaturas mínimas

0 a 5 °C: Zonas altas de Durango Hidalgo Estado de México Tlaxcala Puebla



Pronóstico de viento y oleaje

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora Sinaloa Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas Durango Zacatecas San Luis Potosí Oaxaca

Posibles tolvaneras: Baja California Baja California Sur

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros: Costa occidental de la península de Baja California Costas de Jalisco Colima Michoacán Guerrero Oaxaca Chiapas



Pronóstico por regiones – Valle de México

En la mañana se prevé ambiente fresco a templado, cielo parcialmente nublado y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente cálido con cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias con chubascos dispersos en la Ciudad de México, así como chubascos con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México.

Ciudad de México: mínima 13-15 °C, máxima 25-27 °C

mínima 13-15 °C, máxima 25-27 °C Toluca, Estado de México: mínima 8-10 °C, máxima 21-23 °C

mínima 8-10 °C, máxima 21-23 °C Viento: del noroeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta

Pronóstico del clima para el jueves 21 de agosto

El monzón mexicano y divergencia en altura ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como lluvias y chubascos en Baja California Sur.

Canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional y el gradual desplazamiento de la onda tropical núm. 24 sobre el sureste, sur y occidente del territorio mexicano, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en las mecionadas regiones, así como en la Mesa del Norte y Mesa Central, con lluvias puntuales intensas en Chiapas durante en periodo de pronóstico, y en Michoacán (noroeste), Guerrero (norte) y Oaxaca (este) el día sábado.

La circulación ciclónica y una vaguada en altura sobre el noreste del país, prevalecerá durante miércoles y jueves, propiciará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.