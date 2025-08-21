GENERANDO AUDIO...

El pronóstico del clima en México para este jueves 21 de agosto de 2025 indica que el monzón mexicano mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit y Durango, mientras que Baja California Sur registrará lluvias aisladas.

La circulación ciclónica en altura en el noreste del país generará lluvias muy fuertes en esa región. Al mismo tiempo, canales de baja presión sobre el norte, centro y sureste mexicano, junto con la onda tropical número 24 en el sur, provocarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, con precipitaciones puntuales intensas en Chiapas.

Todos los sistemas de lluvia se acompañarán de descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas.

El ambiente se mantendrá caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte, litoral del Pacífico, golfo de México y península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 45 °C en zonas de Baja California y Sonora. En Baja California Sur persistirá una onda de calor que mantendrá las condiciones extremas durante el día.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (centro y sur)

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa Nayarit Tamaulipas (suroeste) Coahuila San Luis Potosí (norte y centro) Puebla Michoacán Guerrero Veracruz Oaxaca Tabasco

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora Chihuahua Nuevo León Zacatecas Aguascalientes Durango Jalisco Colima Guanajuato Estado de México Ciudad de México Tlaxcala Morelos Campeche

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur Hidalgo Yucatán Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Querétaro



Pronóstico de temperaturas máximas

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) Sonora (noroeste y oeste)

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur Sinaloa (norte)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua Coahuila (este y noreste) Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Durango Nayarit Jalisco Oaxaca Veracruz Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas Colima Michoacán Guanajuato (noreste) Querétaro (norte) Hidalgo (norte) Puebla (norte y suroeste) Morelos Guerrero Chiapas



Pronóstico de viento y oleaje

Viento: 20–30 km/h con rachas de 40–60 km/h: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Oaxaca y Yucatán; posibles tolvaneras en Baja California y Baja California Sur.

20–30 km/h con rachas de 40–60 km/h: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Oaxaca y Yucatán; posibles tolvaneras en Baja California y Baja California Sur. Oleaje: 1.5–2.5 m: costas de Oaxaca y Chiapas; 1.0–2.0 m: costa occidental de Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Clima en el Valle de México

Condiciones de cielo medio nublado a nublado durante el día.

Mañana: ambiente fresco a templado; frío y bancos de niebla en zonas altas del Estado de México.

ambiente fresco a templado; frío y bancos de niebla en Tarde: ambiente templado a cálido con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en Ciudad de México y Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Riesgo de incremento de niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

ambiente templado a cálido con probabilidad de chubascos y y Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Riesgo de incremento de niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones. Temperaturas: CDMX 13–15 °C mínima, 24–26 °C máxima; Toluca 9–11 °C mínima, 21–23 °C máxima.

CDMX 13–15 °C mínima, 24–26 °C máxima; Toluca 9–11 °C mínima, 21–23 °C máxima. Viento: noroeste de 10–25 km/h, rachas hasta 45 km/h en zonas de tormenta.

Pronóstico del clima para el viernes 22 de agosto

Durante el viernes y sábado, la onda tropical núm. 24 se desplazará sobre el occidente de México, ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes sobre dicha región.

El monzón mexicano y divergencia ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como lluvias y chubascos en Baja California Sur.

Una vaguada en altura prevalecerá sobre el noreste del país, propiciará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en dicha región.