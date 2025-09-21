Domingo de tormentas en México: regiones del sur con lluvias muy fuertes
El pronóstico del clima para este domingo 21 de septiembre en México indica condiciones meteorológicas activas en gran parte del país. El monzón mexicano, la inestabilidad atmosférica y la llegada de humedad desde la corriente en chorro subtropical y el Golfo de México mantendrán lluvias fuertes y chubascos en diversas regiones, con potencial de descargas eléctricas y caída de granizo.
Se prevén lluvias muy fuertes y puntuales intensas en estados del sur y sureste, mientras que en el occidente y centro se esperan chubascos y lluvias fuertes acompañadas de rachas de viento. Además, la zona de baja presión con probabilidad ciclónica frente a Guerrero y Oaxaca aumenta el riesgo de precipitaciones intensas, principalmente en costas y regiones montañosas.
Pronóstico de lluvias en México
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Guerrero (sur)
- Oaxaca (este y costa)
- Veracruz (sur)
- Tabasco (oeste)
- Chiapas (norte, oeste y sur)
- Campeche (oeste y suroeste)
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Puebla
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Morelos
- Estado de México
- Ciudad de México
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Hidalgo
- Tlaxcala
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Coahuila
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
Pronóstico de temperaturas máximas
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Durango
- Sinaloa
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Oaxaca
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:
- Nayarit
- Guerrero
- Chiapas
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Querétaro (norte)
- Hidalgo (norte)
- Puebla (norte)
- Veracruz
- Tabasco
Temperaturas mínimas:
- 0 a 5 °C: Zonas serranas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla
Pronóstico de viento y oleaje:
- Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca
- Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo
- Oleaje de 2.0 a 3.0 m: costas de Guerrero y Oaxaca
- Oleaje de 1.5 a 2.5 m: costa occidental de la península de Baja California, costas de Jalisco, Colima y Chiapas
Clima en el Valle de México
El Valle de México tendrá cielo medio nublado a nublado, con ambiente templado en la mañana y cálido por la tarde. Se esperan chubascos puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México, con posible caída de granizo y riesgos de encharcamientos e inundaciones.
Las temperaturas mínimas oscilarán entre 9 y 16 °C, y las máximas alcanzarán los 25 °C, mientras que el viento soplará del este y noreste con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta.
Pronóstico del clima para el lunes 22 de septiembre
El monzón mexicano, aunado a divergencia, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.
Un frente frío se aproximará e ingresará a Baja California, en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos en dicha entidad.
Un segundo frente frío se aproximará e ingresará a la frontera norte del México, en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste del país e ingreso de humedad del golfo de México, incrementará la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte y noreste del territorio nacional.