GENERANDO AUDIO...

FOTO: Cuartoscuro

El pronóstico del clima para este domingo 21 de septiembre en México indica condiciones meteorológicas activas en gran parte del país. El monzón mexicano, la inestabilidad atmosférica y la llegada de humedad desde la corriente en chorro subtropical y el Golfo de México mantendrán lluvias fuertes y chubascos en diversas regiones, con potencial de descargas eléctricas y caída de granizo.

Se prevén lluvias muy fuertes y puntuales intensas en estados del sur y sureste, mientras que en el occidente y centro se esperan chubascos y lluvias fuertes acompañadas de rachas de viento. Además, la zona de baja presión con probabilidad ciclónica frente a Guerrero y Oaxaca aumenta el riesgo de precipitaciones intensas, principalmente en costas y regiones montañosas.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

Guerrero (sur)

Oaxaca (este y costa)

Veracruz (sur)

Tabasco (oeste)

Chiapas (norte, oeste y sur)

Campeche (oeste y suroeste)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Jalisco

Colima

Michoacán

Puebla

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Morelos

Estado de México

Ciudad de México

Yucatán

Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Hidalgo

Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Coahuila

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Pronóstico de temperaturas máximas

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Durango

Sinaloa

Jalisco

Colima

Michoacán

Oaxaca

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

Nayarit

Guerrero

Chiapas

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro (norte)

Hidalgo (norte)

Puebla (norte)

Veracruz

Tabasco

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Temperaturas mínimas:

0 a 5 °C: Zonas serranas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla

Pronóstico de viento y oleaje:

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo

Oleaje de 2.0 a 3.0 m: costas de Guerrero y Oaxaca

Oleaje de 1.5 a 2.5 m: costa occidental de la península de Baja California, costas de Jalisco, Colima y Chiapas

Clima en el Valle de México

El Valle de México tendrá cielo medio nublado a nublado, con ambiente templado en la mañana y cálido por la tarde. Se esperan chubascos puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México, con posible caída de granizo y riesgos de encharcamientos e inundaciones.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 9 y 16 °C, y las máximas alcanzarán los 25 °C, mientras que el viento soplará del este y noreste con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta.

Pronóstico del clima para el lunes 22 de septiembre

El monzón mexicano, aunado a divergencia, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Un frente frío se aproximará e ingresará a Baja California, en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos en dicha entidad.

Un segundo frente frío se aproximará e ingresará a la frontera norte del México, en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste del país e ingreso de humedad del golfo de México, incrementará la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte y noreste del territorio nacional.