GENERANDO AUDIO...

FOTO: Cuartoscuro

Para este martes 21 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un día con lluvias fuertes a intensas, rachas de viento, descenso de temperatura y oleaje elevado en el sur del país, debido a canales de baja presión, una vaguada monzónica y una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico Sur. Además, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México, generando vientos fuertes y un leve descenso térmico en esa región.

Se mantendrán las lluvias intensas en zonas de Veracruz y Oaxaca. Para las regiones de Los Tuxtlas y Olmeca, en Veracruz; Papaloapan, Sierra Norte e Istmo en Oaxaca; y Selva, Fronteriza y Soconusco, en Chiapas, el pronostico es de lluvias

Precipitaciones muy fuertes se esperan en zonas de Veracruz (región Papaloapan), Tabasco y Campeche, así como fuertes

en áreas de Veracruz, Puebla, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

¿Dónde lloverá este martes?

Se esperan lluvias en gran parte del territorio nacional, con mayor intensidad en el oriente y sureste del país.

Lluvias muy fuertes a intensas:

Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas)

Oaxaca (Papaloapan, Sierra Norte e Istmo)

Lluvias fuertes a muy fuertes:

Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (Capital y Olmeca)

Chiapas (norte, este y sureste)

Tabasco (este y sur)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes:

Guerrero (sur y sureste)

Campeche (oeste y sur)

Yucatán (este y sur)

Quintana Roo (centro y sur)

Chubascos:

Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental)

Veracruz (Totonaca, Nautla y Sotavento)

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Estado de México

Lluvias aisladas:

Chihuahua

Sinaloa

Durango

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Las lluvias fuertes a intensas podrían generar inundaciones, deslaves, crecida de ríos y arroyos, además de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

¿Cómo estará la temperatura en el país?

Temperaturas máximas esperadas

35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Durango (noreste), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Campeche.

Sonora (sur), Sinaloa, Durango (noreste), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Campeche. 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas esperadas

-5 a 0 °C: Zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. 0 a 5 °C: Zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Vientos y oleaje

Rachas de 55 a 70 km/h: Oaxaca (Istmo y golfo de Tehuantepec).

Oaxaca (Istmo y golfo de Tehuantepec). Rachas de 45 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Rachas de 35 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros: Costas de Oaxaca y Chiapas (golfo de Tehuantepec).

Costas de Oaxaca y Chiapas (golfo de Tehuantepec). Oleaje de 1.5 a 2.5 metros: Costas de Baja California y Baja California Sur (lado occidental).

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Ciudad de México: Mínima de 13 a 15 °C, máxima de 24 a 26 °C. Cielo parcialmente nublado, sin lluvia. Viento del noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Mínima de 13 a 15 °C, máxima de 24 a 26 °C. Cielo parcialmente nublado, sin lluvia. Viento del noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Toluca: Mínima de 8 a 10 °C, máxima de 20 a 22 °C. Intervalos de chubascos con descargas eléctricas.

El SMN mantiene vigilancia sobre la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte del país durante el día martes.