Frente frío se aproximará a la frontera norte, hay pronóstico de lluvias para este martes
Para este martes 21 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un día con lluvias fuertes a intensas, rachas de viento, descenso de temperatura y oleaje elevado en el sur del país, debido a canales de baja presión, una vaguada monzónica y una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico Sur. Además, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México, generando vientos fuertes y un leve descenso térmico en esa región.
Se mantendrán las lluvias intensas en zonas de Veracruz y Oaxaca. Para las regiones de Los Tuxtlas y Olmeca, en Veracruz; Papaloapan, Sierra Norte e Istmo en Oaxaca; y Selva, Fronteriza y Soconusco, en Chiapas, el pronostico es de lluvias
Precipitaciones muy fuertes se esperan en zonas de Veracruz (región Papaloapan), Tabasco y Campeche, así como fuertes
en áreas de Veracruz, Puebla, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.
¿Dónde lloverá este martes?
Se esperan lluvias en gran parte del territorio nacional, con mayor intensidad en el oriente y sureste del país.
Lluvias muy fuertes a intensas:
- Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas)
- Oaxaca (Papaloapan, Sierra Norte e Istmo)
Lluvias fuertes a muy fuertes:
- Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra)
- Veracruz (Capital y Olmeca)
- Chiapas (norte, este y sureste)
- Tabasco (este y sur)
Chubascos con lluvias puntuales fuertes:
- Guerrero (sur y sureste)
- Campeche (oeste y sur)
- Yucatán (este y sur)
- Quintana Roo (centro y sur)
Chubascos:
- Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental)
- Veracruz (Totonaca, Nautla y Sotavento)
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Estado de México
Lluvias aisladas:
- Chihuahua
- Sinaloa
- Durango
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
Las lluvias fuertes a intensas podrían generar inundaciones, deslaves, crecida de ríos y arroyos, además de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
¿Cómo estará la temperatura en el país?
Temperaturas máximas esperadas
- 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Durango (noreste), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Campeche.
- 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas esperadas
- -5 a 0 °C: Zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
- 0 a 5 °C: Zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
Vientos y oleaje
- Rachas de 55 a 70 km/h: Oaxaca (Istmo y golfo de Tehuantepec).
- Rachas de 45 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.
- Rachas de 35 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros: Costas de Oaxaca y Chiapas (golfo de Tehuantepec).
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros: Costas de Baja California y Baja California Sur (lado occidental).
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Ciudad de México: Mínima de 13 a 15 °C, máxima de 24 a 26 °C. Cielo parcialmente nublado, sin lluvia. Viento del noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
- Toluca: Mínima de 8 a 10 °C, máxima de 20 a 22 °C. Intervalos de chubascos con descargas eléctricas.
El SMN mantiene vigilancia sobre la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte del país durante el día martes.