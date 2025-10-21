Frente frío se aproximará a la frontera norte, hay pronóstico de lluvias para este martes

Para este martes 21 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un día con lluvias fuertes a intensas, rachas de viento, descenso de temperatura y oleaje elevado en el sur del país, debido a canales de baja presión, una vaguada monzónica y una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico Sur. Además, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México, generando vientos fuertes y un leve descenso térmico en esa región.

Se mantendrán las lluvias intensas en zonas de Veracruz y Oaxaca. Para las regiones de Los Tuxtlas y Olmeca, en Veracruz; Papaloapan, Sierra Norte e Istmo en Oaxaca; y Selva, Fronteriza y Soconusco, en Chiapas, el pronostico es de lluvias

Precipitaciones muy fuertes se esperan en zonas de Veracruz (región Papaloapan), Tabasco y Campeche, así como fuertes
en áreas de Veracruz, Puebla, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

¿Dónde lloverá este martes?

Se esperan lluvias en gran parte del territorio nacional, con mayor intensidad en el oriente y sureste del país.

Lluvias muy fuertes a intensas:

  • Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas)
  • Oaxaca (Papaloapan, Sierra Norte e Istmo)

Lluvias fuertes a muy fuertes:

  • Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra)
  • Veracruz (Capital y Olmeca)
  • Chiapas (norte, este y sureste)
  • Tabasco (este y sur)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes:

  • Guerrero (sur y sureste)
  • Campeche (oeste y sur)
  • Yucatán (este y sur)
  • Quintana Roo (centro y sur)

Chubascos:

  • Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental)
  • Veracruz (Totonaca, Nautla y Sotavento)
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Estado de México

Lluvias aisladas:

  • Chihuahua
  • Sinaloa
  • Durango
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Hidalgo

Las lluvias fuertes a intensas podrían generar inundaciones, deslaves, crecida de ríos y arroyos, además de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

¿Cómo estará la temperatura en el país?

Temperaturas máximas esperadas

  • 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Durango (noreste), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Campeche.
  • 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas esperadas

  • -5 a 0 °C: Zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
  • 0 a 5 °C: Zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Vientos y oleaje

  • Rachas de 55 a 70 km/h: Oaxaca (Istmo y golfo de Tehuantepec).
  • Rachas de 45 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.
  • Rachas de 35 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Oleaje de 2.0 a 3.0 metros: Costas de Oaxaca y Chiapas (golfo de Tehuantepec).
  • Oleaje de 1.5 a 2.5 metros: Costas de Baja California y Baja California Sur (lado occidental).

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Ciudad de México: Mínima de 13 a 15 °C, máxima de 24 a 26 °C. Cielo parcialmente nublado, sin lluvia. Viento del noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
  • Toluca: Mínima de 8 a 10 °C, máxima de 20 a 22 °C. Intervalos de chubascos con descargas eléctricas.

El SMN mantiene vigilancia sobre la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte del país durante el día martes.

