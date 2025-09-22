Tormenta tropical Narda y monzón mexicano provocarán lluvias fuertes este lunes 22 de septiembre
El lunes 22 de septiembre, gran parte de México experimentará lluvias fuertes y puntuales intensas debido a la interacción de la tormenta tropical Narda, la vaguada monzónica y varios canales de baja presión.
Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, granizo y rachas de viento que podrían afectar la visibilidad en carreteras y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.
Además, se pronostican temperaturas máximas de 30 a 40 °C en varias regiones del país y oleaje elevado en las costas del Pacífico.
Pronóstico de lluvias en México
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Jalisco (suroeste)
- Colima (costa)
- Michoacán (oeste)
- Guerrero (costa y este)
- Oaxaca (oeste, costa y este)
- Chiapas (costa y centro)
- Veracruz (sur)
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Puebla
- Tabasco
- Campeche
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Yucatán
- Quintana Roo
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California
- Baja California Sur
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Coahuila
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo, encharcamientos, deslaves e inundaciones, además de rachas de viento que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
Pronóstico de temperaturas máximas
- 35 a 40 °C:
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Durango
- Sinaloa
- Jalisco
- Michoacán
- Oaxaca
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- 30 a 35 °C:
- Nayarit
- Colima
- Guerrero
- Chiapas
- Zacatecas (sur)
- Guanajuato (noreste)
- Querétaro (norte)
- Hidalgo (norte)
- Puebla (norte)
- Veracruz
Mínimas (°C):
- 0 a 5 °C: zonas serranas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla
Pronóstico de viento y oleaje
- Viento 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero
- Viento 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato
- Oleaje 2.5 a 3.5 m: costas de Jalisco, Michoacán, Guerrero
- Oleaje 1.5 a 2.5 m: costas de Oaxaca, Chiapas, Colima
Pronóstico regional: Valle de México
Se prevé cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente templado y frío con bancos de niebla en zonas altas; por la tarde, templado a cálido con probabilidad de chubascos puntuales fuertes acompañados de descargas eléctricas y posible granizo.
- Ciudad de México: mínima 13–15 °C, máxima 24–26 °C
- Toluca, Estado de México: mínima 8–10 °C, máxima 22–24 °C
- Viento: del este y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h
- Precaución: las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios
Pronóstico del clima para el martes 23 de septiembre
El monzón mexicano aunado a divergencia, generará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.
Un frente frío se aproximará e ingresará a Baja California, en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos en dicha entidad.
Un segundo frente frío se aproximará e ingresará a la frontera norte del México, en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste del país e ingreso de humedad del golfo de México, incrementará la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte y noreste del territorio nacional.