Tormenta tropical Narda y monzón mexicano provocarán lluvias fuertes este lunes 22 de septiembre

| 03:10 | Redacción | UnoTV | CDMX
La Secretaría de Marina activó el Plan Marina en Fase de Prevención, en los estados de Oaxaca y Guerrero.
Foto: Cuartoscuro

El lunes 22 de septiembre, gran parte de México experimentará lluvias fuertes y puntuales intensas debido a la interacción de la tormenta tropical Narda, la vaguada monzónica y varios canales de baja presión.

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, granizo y rachas de viento que podrían afectar la visibilidad en carreteras y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Además, se pronostican temperaturas máximas de 30 a 40 °C en varias regiones del país y oleaje elevado en las costas del Pacífico.

Pronóstico de lluvias en México

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
    • Jalisco (suroeste)
    • Colima (costa)
    • Michoacán (oeste)
    • Guerrero (costa y este)
    • Oaxaca (oeste, costa y este)
    • Chiapas (costa y centro)
    • Veracruz (sur)
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
    • Puebla
    • Tabasco
    • Campeche
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
    • Sonora
    • Chihuahua
    • Durango
    • Sinaloa
    • Nayarit
    • Estado de México
    • Ciudad de México
    • Morelos
    • Yucatán
    • Quintana Roo
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
    • Baja California
    • Baja California Sur
    • Nuevo León
    • Tamaulipas
    • San Luis Potosí
    • Querétaro
    • Hidalgo
    • Tlaxcala
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
    • Coahuila
    • Zacatecas
    • Aguascalientes
    • Guanajuato

Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo, encharcamientos, deslaves e inundaciones, además de rachas de viento que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas

  • 35 a 40 °C:
    • Baja California
    • Baja California Sur
    • Sonora
    • Chihuahua
    • Coahuila
    • Nuevo León
    • Tamaulipas
    • San Luis Potosí
    • Durango
    • Sinaloa
    • Jalisco
    • Michoacán
    • Oaxaca
    • Tabasco
    • Campeche
    • Yucatán
    • Quintana Roo
  • 30 a 35 °C:
    • Nayarit
    • Colima
    • Guerrero
    • Chiapas
    • Zacatecas (sur)
    • Guanajuato (noreste)
    • Querétaro (norte)
    • Hidalgo (norte)
    • Puebla (norte)
    • Veracruz

Mínimas (°C):

  • 0 a 5 °C: zonas serranas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla

Pronóstico de viento y oleaje

  • Viento 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero
  • Viento 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato
  • Oleaje 2.5 a 3.5 m: costas de Jalisco, Michoacán, Guerrero
  • Oleaje 1.5 a 2.5 m: costas de Oaxaca, Chiapas, Colima

Pronóstico regional: Valle de México

Se prevé cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente templado y frío con bancos de niebla en zonas altas; por la tarde, templado a cálido con probabilidad de chubascos puntuales fuertes acompañados de descargas eléctricas y posible granizo.

  • Ciudad de México: mínima 13–15 °C, máxima 24–26 °C
  • Toluca, Estado de México: mínima 8–10 °C, máxima 22–24 °C
  • Viento: del este y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h
  • Precaución: las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios

Pronóstico del clima para el martes 23 de septiembre

El monzón mexicano aunado a divergencia, generará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Un frente frío se aproximará e ingresará a Baja California, en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos en dicha entidad.

Un segundo frente frío se aproximará e ingresará a la frontera norte del México, en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste del país e ingreso de humedad del golfo de México, incrementará la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte y noreste del territorio nacional.

