GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El lunes 22 de septiembre, gran parte de México experimentará lluvias fuertes y puntuales intensas debido a la interacción de la tormenta tropical Narda, la vaguada monzónica y varios canales de baja presión.

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, granizo y rachas de viento que podrían afectar la visibilidad en carreteras y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Además, se pronostican temperaturas máximas de 30 a 40 °C en varias regiones del país y oleaje elevado en las costas del Pacífico.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (suroeste) Colima (costa) Michoacán (oeste) Guerrero (costa y este) Oaxaca (oeste, costa y este) Chiapas (costa y centro) Veracruz (sur)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla Tabasco Campeche

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora Chihuahua Durango Sinaloa Nayarit Estado de México Ciudad de México Morelos Yucatán Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Baja California Sur Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Querétaro Hidalgo Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila Zacatecas Aguascalientes Guanajuato



Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo, encharcamientos, deslaves e inundaciones, además de rachas de viento que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas

35 a 40 °C: Baja California Baja California Sur Sonora Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Durango Sinaloa Jalisco Michoacán Oaxaca Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo

30 a 35 °C: Nayarit Colima Guerrero Chiapas Zacatecas (sur) Guanajuato (noreste) Querétaro (norte) Hidalgo (norte) Puebla (norte) Veracruz



[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Mínimas (°C):

0 a 5 °C: zonas serranas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla

Pronóstico de viento y oleaje

Viento 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero

costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero Viento 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato Oleaje 2.5 a 3.5 m: costas de Jalisco, Michoacán, Guerrero

costas de Jalisco, Michoacán, Guerrero Oleaje 1.5 a 2.5 m: costas de Oaxaca, Chiapas, Colima

Pronóstico regional: Valle de México

Se prevé cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente templado y frío con bancos de niebla en zonas altas; por la tarde, templado a cálido con probabilidad de chubascos puntuales fuertes acompañados de descargas eléctricas y posible granizo.

Ciudad de México: mínima 13–15 °C, máxima 24–26 °C

mínima 13–15 °C, máxima 24–26 °C Toluca, Estado de México: mínima 8–10 °C, máxima 22–24 °C

mínima 8–10 °C, máxima 22–24 °C Viento: del este y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h

del este y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h Precaución: las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios

Pronóstico del clima para el martes 23 de septiembre

El monzón mexicano aunado a divergencia, generará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Un frente frío se aproximará e ingresará a Baja California, en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos en dicha entidad.

Un segundo frente frío se aproximará e ingresará a la frontera norte del México, en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste del país e ingreso de humedad del golfo de México, incrementará la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte y noreste del territorio nacional.