Narda y frente frío generarán lluvias fuertes y oleaje elevado en México este 23 de septiembre
El pronóstico del clima para este martes 23 de septiembre de 2025 indica que el huracán Narda se localizará al suroeste de Jalisco, generando lluvias puntuales muy fuertes, vientos y oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Sus bandas nubosas mantendrán condiciones inestables que podrían afectar la visibilidad y provocar encharcamientos en zonas costeras.
Por su parte, la onda tropical 34 avanzará lentamente por el sureste del país, interactuando con una vaguada en altura. Esto favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas, especialmente en la península de Yucatán y estados como Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Chiapas.
Además, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte, incrementando la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el noroeste de México. Canales de baja presión en interacción con la humedad del Pacífico y el Golfo de México también provocarán precipitaciones intensas en el centro y sur del país, incluyendo Puebla y Guerrero.
Pronóstico de lluvias en México
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Puebla (este)
- Guerrero (costa)
- Oaxaca (norte y este)
- Tabasco (sureste)
- Veracruz (sur)
- Chiapas (oeste y sur)
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Chihuahua
- Sonora
- Sinaloa
- Durango
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Ciudad de México
- Estado de México
- Morelos
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California
- Baja California Sur
- Tlaxcala
- Querétaro
- Hidalgo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Zacatecas
- Aguascalientes
Las lluvias podrían reducir la visibilidad en carreteras, elevar niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.
Pronóstico de temperaturas máximas
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C:
- Baja California (noreste)
- Sonora (oeste)
- Chihuahua (noreste)
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:
- Baja California Sur
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Durango
- Sinaloa
- Jalisco
- Michoacán
- Oaxaca
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:
- Nayarit
- Colima
- Guerrero
- Chiapas
- Zacatecas (sur)
- Guanajuato (noreste)
- Querétaro (norte)
- Hidalgo (norte)
- Puebla (norte)
- Veracruz
- Tabasco
Temperaturas mínimas:
- Zonas montañosas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla: 0 a 5 °C
Pronóstico de viento y oleaje
Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h:
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:
- Baja California
- Baja California Sur
- Chihuahua
- Durango
- Guanajuato
- Querétaro
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Oleaje de 2.5 a 3.5 metros:
- Costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero
Oleaje de 1.5 a 2.5 metros:
- Costa de Baja California Sur (sur)
- Costas de Oaxaca y Chiapas
Clima en el Valle de México
Se espera cielo medio nublado a nublado, con ambiente frío durante la madrugada y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde habrá ambiente cálido y posibilidad de lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y granizo en la Ciudad de México y el Estado de México.
La temperatura mínima en CDMX será de 13 a 15 °C y la máxima de 26 a 28 °C, mientras que en Toluca se prevé mínima de 8 a 10 °C y máxima de 22 a 24 °C. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h, que podrían provocar caída de árboles y anuncios publicitarios.
Pronóstico del clima para el miércoles 24 de septiembre
Durante el miércoles, el ciclón tropical Narda, se alejará gradualmente de costas mexicanas, no obstante, sus desprendimientos nubosos en interacción con divergencia en altura y el monzón mexicano, mantendrán lluvias fuertes a muy fuertes y descargas eléctricas en zonas del noroeste, norte y occidente de México, con lluvias
puntuales intensas en Sinaloa (sur), Nayarit (centro y este), asimismo, su circulación mantendrá el oleaje elevado y posibles trombas marinas en costas de Baja California Sur (sur), Jalisco, Nayarit y Colima.
Un frente frío cercano a la frontera de Baja California, en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará fuertes rachas de viento y lluvias aisladas en dicha entidad. Se prevé que se disipe al finalizar este día.
La onda tropical núm. 34 y la vaguada monzónica, originarán lluvias muy fuertes en el sur y sureste mexicano, con lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur), Oaxaca y Chiapas.