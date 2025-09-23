GENERANDO AUDIO...

Se esperan lluvias fuertes. Foto: Cuartoscuro

El pronóstico del clima para este martes 23 de septiembre de 2025 indica que el huracán Narda se localizará al suroeste de Jalisco, generando lluvias puntuales muy fuertes, vientos y oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Sus bandas nubosas mantendrán condiciones inestables que podrían afectar la visibilidad y provocar encharcamientos en zonas costeras.

Por su parte, la onda tropical 34 avanzará lentamente por el sureste del país, interactuando con una vaguada en altura. Esto favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas, especialmente en la península de Yucatán y estados como Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Chiapas.

Además, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte, incrementando la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el noroeste de México. Canales de baja presión en interacción con la humedad del Pacífico y el Golfo de México también provocarán precipitaciones intensas en el centro y sur del país, incluyendo Puebla y Guerrero.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

Puebla (este)

Guerrero (costa)

Oaxaca (norte y este)

Tabasco (sureste)

Veracruz (sur)

Chiapas (oeste y sur)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Chihuahua

Sonora

Sinaloa

Durango

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato

Ciudad de México

Estado de México

Morelos

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Baja California

Baja California Sur

Tlaxcala

Querétaro

Hidalgo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Zacatecas

Aguascalientes

Las lluvias podrían reducir la visibilidad en carreteras, elevar niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Pronóstico de temperaturas máximas

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C:

Baja California (noreste)

Sonora (oeste)

Chihuahua (noreste)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

Baja California Sur

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Durango

Sinaloa

Jalisco

Michoacán

Oaxaca

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

Nayarit

Colima

Guerrero

Chiapas

Zacatecas (sur)

Guanajuato (noreste)

Querétaro (norte)

Hidalgo (norte)

Puebla (norte)

Veracruz

Tabasco

Temperaturas mínimas:

Zonas montañosas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla: 0 a 5 °C

Pronóstico de viento y oleaje

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Zacatecas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:

Baja California

Baja California Sur

Chihuahua

Durango

Guanajuato

Querétaro

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros:

Costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros:

Costa de Baja California Sur (sur)

Costas de Oaxaca y Chiapas

Clima en el Valle de México

Se espera cielo medio nublado a nublado, con ambiente frío durante la madrugada y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde habrá ambiente cálido y posibilidad de lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y granizo en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en CDMX será de 13 a 15 °C y la máxima de 26 a 28 °C, mientras que en Toluca se prevé mínima de 8 a 10 °C y máxima de 22 a 24 °C. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h, que podrían provocar caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico del clima para el miércoles 24 de septiembre

Durante el miércoles, el ciclón tropical Narda, se alejará gradualmente de costas mexicanas, no obstante, sus desprendimientos nubosos en interacción con divergencia en altura y el monzón mexicano, mantendrán lluvias fuertes a muy fuertes y descargas eléctricas en zonas del noroeste, norte y occidente de México, con lluvias

puntuales intensas en Sinaloa (sur), Nayarit (centro y este), asimismo, su circulación mantendrá el oleaje elevado y posibles trombas marinas en costas de Baja California Sur (sur), Jalisco, Nayarit y Colima.

Un frente frío cercano a la frontera de Baja California, en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará fuertes rachas de viento y lluvias aisladas en dicha entidad. Se prevé que se disipe al finalizar este día.

La onda tropical núm. 34 y la vaguada monzónica, originarán lluvias muy fuertes en el sur y sureste mexicano, con lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur), Oaxaca y Chiapas.