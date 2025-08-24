GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Canales de baja presión al interior del país e inestabilidad atmosférica, junto con la onda tropical número 25 sobre el sureste y sur de México, generarán este domingo 24 de agosto de 2025 lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, centro, sur y sureste del territorio. Se esperan lluvias puntuales intensas en regiones de Durango (sur), Nayarit (norte) y Jalisco (oriente y centro). Simultáneamente, la onda tropical número 24, asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, se localizará al suroeste de las costas de Jalisco, reforzando la probabilidad de lluvias en la entidad.

Por otra parte, el monzón mexicano prevalecerá sobre el noroeste del país, ocasionando chubascos y lluvias fuertes, con puntuales intensas en el norte y centro de Sinaloa. En cuanto a temperaturas, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre el norte de México, los estados del litoral del Pacífico y del Golfo de México, así como la península de Yucatán, con valores que podrían superar los 45 °C en Baja California y Sonora. Asimismo, finalizará la onda de calor en Baja California, Baja California Sur y Oaxaca.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Durango (sur) Sinaloa (norte) Sinaloa (centro) Nayarit (norte) Jalisco (oriente) Jalisco (centro)

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora Zacatecas Tamaulipas San Luis Potosí Aguascalientes Colima Michoacán Guerrero Oaxaca Guanajuato Querétaro Hidalgo Estado de México Puebla Veracruz Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua Coahuila Nuevo León Ciudad de México Tlaxcala Morelos Tabasco

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Baja California Sur Campeche Yucatán Quintana Roo



Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en carreteras, incrementar niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) Sonora (noroeste)

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur Sinaloa (norte)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Durango Nayarit Jalisco Colima Michoacán Guerrero Oaxaca Chiapas Veracruz Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (sur) Querétaro (norte) Hidalgo (norte) Puebla (norte y suroeste) Morelos



Pronóstico de temperaturas mínimas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Pronóstico de viento y oleaje

Viento: 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora Chihuahua Durango Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Zacatecas Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo Posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur

10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Oleaje: 1.5 a 2.5 metros: costas de Jalisco, Colima y Michoacán 1.0 a 2.0 metros: costa occidental de Baja California Sur, costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas



Pronóstico para el Valle de México

Condiciones de cielo nublado la mayor parte del día. Por la mañana, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en partes altas; por la tarde, templado a cálido, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Ciudad de México y puntuales muy fuertes en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo. Se podrían registrar encharcamientos, deslaves e inundaciones, así como caída de árboles y anuncios publicitarios por rachas fuertes de viento.

Ciudad de México: mínima 13-15 °C, máxima 22-24 °C

mínima 13-15 °C, máxima 22-24 °C Toluca, Estado de México: mínima 10-12 °C, máxima 19-21 °C

mínima 10-12 °C, máxima 19-21 °C Viento: variable de 10 a 25 km/h, con rachas hasta 45 km/h en zonas de tormenta.

Pronóstico del clima para el lunes 25 de agosto

Durante el lunes, la onda tropical núm. 24 será absorbida por la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, la cual se localizará aproximadamente a 500 km al sur de las costas de Baja California Sur, y que continuará intensificándose y avanzando hacia el oeste, alejándose gradualmente de las costas mexicanas.

Durante el periodo de pronóstico:

El monzón mexicano en interacción con una vaguada en altura y divergencia, ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como chubascos y lluvias fuertes en Baja California, Baja California Sur. Todas acompañadas con descargas eléctricas.