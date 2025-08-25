GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El lunes 25 de agosto de 2025, México experimentará condiciones meteorológicas inestables debido a la interacción de varios sistemas atmosféricos. Canales de baja presión en el noreste, norte, occidente y centro del país, junto con la humedad proveniente del océano Pacífico y del Golfo de México, y el paso de la onda tropical núm. 25 sobre el sur del territorio, provocarán lluvias fuertes a muy fuertes en diversas regiones. Jalisco registrará precipitaciones puntuales intensas, mientras que el noroeste del país enfrentará lluvias fuertes con puntuales intensas en Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur) y Nayarit (norte).

En el sureste y la península de Yucatán, una nueva onda tropical interactuará con un canal de baja presión, generando chubascos y lluvias fuertes, con puntuales intensas en Veracruz (sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (occidente y sur) y Tabasco (occidente). Las precipitaciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y granizo, incrementando el riesgo de encharcamientos, deslaves, inundaciones y afectaciones en la visibilidad de carreteras.

El clima extremo también incluirá rachas de viento de hasta 60 km/h en varias regiones y oleaje elevado en las costas del Pacífico. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 30 y más de 45 °C, mientras que las mínimas descenderán hasta los 0 °C en zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla, afectando principalmente las mañanas del Valle de México.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm):

Durango (oeste)

Sinaloa (centro y sur)

Nayarit (norte y centro)

Jalisco

Veracruz (sur)

Oaxaca (norte y este)

Chiapas (occidente y sur)

Tabasco (occidente)

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Sonora

Chihuahua

Zacatecas

Aguascalientes

Colima

Michoacán

Guerrero

Guanajuato

Estado de México

Puebla

Campeche

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Baja California

Baja California Sur

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Yucatán

Quintana Roo

Pronóstico de temperaturas máximas

Temperaturas máximas superiores a 45 °C:

Baja California (noreste)

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C:

Baja California Sur

Sonora

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

Zacatecas (norte y sur)

Guanajuato (noreste y centro)

Querétaro (norte)

Hidalgo (norte)

Puebla (norte y suroeste)

Morelos

Pronóstico de temperaturas mínimas

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C:

Zonas serranas de Durango

Estado de México

Puebla

Pronóstico de viento y oleaje

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h:

Golfo de California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Zacatecas

San Luis Potosí

Oaxaca (istmo)

Tabasco

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Posibles tolvaneras:

Baja California

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura:

Costas de Baja California Sur (sur)

Jalisco

Colima

Michoacán

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura:

Costas de Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Pronóstico para el Valle de México

En el Valle de México se prevé cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana habrá ambiente fresco, con bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, se esperan lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y muy fuertes en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Ciudad de México: temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 22 a 24 °C.

temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 22 a 24 °C. Toluca, Estado de México: mínima de 10 a 12 °C y máxima de 19 a 21 °C.

mínima de 10 a 12 °C y máxima de 19 a 21 °C. Viento: variable de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta.

Las precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones, deslaves e incremento en ríos y arroyos.

Pronóstico del clima para el martes 26 de agosto

El monzón mexicano en interacción con divergencia, ocasionará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como chubascos y lluvias fuertes en Baja California y Baja California Sur. Todas acompañadas con descargas eléctricas.

Canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional en interacción con una circulación de baja presión en altura sobre el norte y noreste del país, con la onda tropical núm. 25, que se desplazará sobre el sur, centro y occidente de México; además de inestabilidad atmosférica, originarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el norte, oriente y sur del país; y con posible caída de granizo en el noreste, centro y occidente del territorio nacional.

Un canal de baja presión sobre el sureste de la República Mexicana, interactuará con otra circulación de baja presión en altura, inestabilidad atmosférica y con una nueva onda tropical (núm. 26), que se aproximará e ingresará a la península de Yucatán, por lo que se prevén lluvias muy fuertes a puntuales intensas en las regiones mencionadas.