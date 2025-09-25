GENERANDO AUDIO...

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un jueves con contrastes en el clima de México. El frente frío número 4 permanecerá estacionario sobre el norte y noreste del país, interactuando con un canal de baja presión. Esto provocará lluvias fuertes a muy fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como un descenso en la temperatura en esas entidades.

Al mismo tiempo, la onda tropical número 34 recorrerá el sur del territorio y, en combinación con inestabilidad atmosférica, dejará lluvias muy fuertes en el centro y sur del país. Un canal de baja presión sobre el oriente y sureste, junto a una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, generará chubascos y tormentas eléctricas en esas regiones, con posibilidad de granizo e inundaciones locales.

Pese a las lluvias, el ambiente cálido a caluroso continuará en gran parte de México, con temperaturas superiores a 40 °C en zonas del noreste de Baja California y el oeste de Sonora. Se recomienda a la población estar atenta a los avisos del SMN, especialmente ante el huracán Narda en el océano Pacífico, que podría influir en las condiciones costeras.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

Sinaloa (centro y sur)

Nayarit

Chihuahua (sur)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Baja California Sur

Sonora

Durango

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Puebla

Veracruz

Jalisco

Colima

Michoacán

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Guerrero

Oaxaca

Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Coahuila

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Chiapas

Tabasco

Yucatán

Campeche

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Quintana Roo

Pronóstico de temperaturas máximas

De 40 a 45 °C:

Baja California (noreste)

Sonora (oeste)

De 35 a 40 °C:

Baja California Sur (centro)

Campeche

Yucatán

De 30 a 35 °C:

Chihuahua

Coahuila

Sinaloa

Michoacán

Oaxaca

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Durango

Nayarit

Jalisco

Colima

Guerrero

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Quintana Roo

Las temperaturas mínimas descenderán a 0 a 5 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Además, se esperan vientos de 40 a 60 km/h en el noroeste y oleaje de hasta 3 metros en costas del Pacífico central.

Pronóstico en el Valle de México

En la Ciudad de México y el Estado de México, se prevé cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana habrá ambiente fresco, con bancos de niebla en zonas altas, mientras que por la tarde se registrará ambiente cálido con probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 24 a 26 °C .

en la Ciudad de México será de y la . Para Toluca , se esperan mínimas de 9 a 11 °C y máximas de 19 a 21 °C .

, se esperan y . El viento será variable de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta, lo que podría provocar caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico del clima para el viernes 26 de septiembre

El monzón mexicano, divergencia y la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el noroeste de la República Mexicana, con puntuales intensas en Sonora y Sinaloa.

El frente núm. 4 se extenderá con características de estacionario sobre el norte y noreste del país, y mantendrá interacción con un canal de baja presión, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además, se mantendrá un refrescamiento de las temperaturas en las entidades mencionadas. Se prevé que al final del periodo de pronóstico el frente se disipe sobre el norte del golfo de México.

La onda tropical núm. 34 se desplazará desde el sur de las costas de Michoacán hacia el oeste, sobre aguas del Pacífico mexicano, sin generar efectos en el territorio nacional.