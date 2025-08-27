GENERANDO AUDIO...

Seguirá lloviendo en México. Foto: Cuartoscuro

El miércoles 27 de agosto, el monzón mexicano en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios sobre el sur del golfo de California, junto con la inestabilidad atmosférica, provocará lluvias intensas y chubascos en gran parte de México. Las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo, mientras que las temperaturas máximas se mantendrán muy altas en el norte, el Pacífico y la península de Yucatán.

Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, combinado con el ingreso de humedad del océano Pacífico y del golfo de México, así como el paso de la onda tropical núm. 26 por el sur, favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, occidente, centro y sur de México, destacando precipitaciones puntuales intensas en Puebla, Veracruz y Oaxaca. Por su parte, una vaguada en altura sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano generará lluvias fuertes a muy fuertes en esas regiones.

El ambiente continuará caluroso a muy caluroso en entidades del norte, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, y la península de Yucatán. Se prevén temperaturas de 40 a 45 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Michoacán y Guerrero. Además, dará inicio una onda de calor en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm):

Sonora (sureste)

Chihuahua (suroeste)

Sinaloa (norte y centro)

Puebla (este)

Veracruz (centro y sur)

Oaxaca (norte)

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Durango

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Chiapas

Campeche

Yucatán

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Baja California Sur

Nayarit

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Tabasco

Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Baja California

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Michoacán

Guerrero

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

Querétaro (norte)

Hidalgo (norte)

Puebla (norte y suroeste)

Morelos

Quintana Roo

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C:

Zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla

Pronóstico de viento y oleaje

Viento:

30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec)

20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila y Puebla

10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo

Oleaje:

2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur

1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Clima en el Valle de México

Durante la mañana se prevé cielo nublado la mayor parte del día, con ambiente fresco y frío con bancos de niebla en partes altas. Por la tarde, ambiente templado con probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en la Ciudad de México y Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Las precipitaciones podrían originar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Ciudad de México: mínima 13-15 °C, máxima 22-24 °C.

mínima 13-15 °C, máxima 22-24 °C. Toluca, Estado de México: mínima 8-10 °C, máxima 19-21 °C.

mínima 8-10 °C, máxima 19-21 °C. Viento: componente este de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Pronóstico del clima para el jueves 28 de agosto

El monzón mexicano en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera en el sur de la península de Baja California y divergencia, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur. Todas acompañadas con descargas eléctricas.

Canales de baja presión sobre el norte, centro, noreste y oriente del territorio nacional en combinación con divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el norte, noreste y oriente del país; y con posible caída de granizo en el centro y occidente de la República Mexicana.

El jueves, la onda tropical núm. 26 se desplazará al sur de las costas de Colima y Jalisco, reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente de México; la onda tropical continuará su desplazamiento hacia el oeste, por lo que se prevé que durante la tarde-noche, deje de afectar al país.