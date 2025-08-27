México: intenso clima de lluvias y calor para el miércoles 27 de agosto de 2025
El miércoles 27 de agosto, el monzón mexicano en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios sobre el sur del golfo de California, junto con la inestabilidad atmosférica, provocará lluvias intensas y chubascos en gran parte de México. Las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo, mientras que las temperaturas máximas se mantendrán muy altas en el norte, el Pacífico y la península de Yucatán.
Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, combinado con el ingreso de humedad del océano Pacífico y del golfo de México, así como el paso de la onda tropical núm. 26 por el sur, favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, occidente, centro y sur de México, destacando precipitaciones puntuales intensas en Puebla, Veracruz y Oaxaca. Por su parte, una vaguada en altura sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano generará lluvias fuertes a muy fuertes en esas regiones.
El ambiente continuará caluroso a muy caluroso en entidades del norte, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, y la península de Yucatán. Se prevén temperaturas de 40 a 45 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Michoacán y Guerrero. Además, dará inicio una onda de calor en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
Pronóstico de lluvias en México
Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Sonora (sureste)
- Chihuahua (suroeste)
- Sinaloa (norte y centro)
- Puebla (este)
- Veracruz (centro y sur)
- Oaxaca (norte)
Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Durango
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Baja California Sur
- Nayarit
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Tabasco
- Quintana Roo
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California
- Coahuila
- Nuevo León
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C:
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Michoacán
- Guerrero
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Oaxaca
- Chiapas
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:
- Querétaro (norte)
- Hidalgo (norte)
- Puebla (norte y suroeste)
- Morelos
- Quintana Roo
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C:
- Zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla
Pronóstico de viento y oleaje
Viento:
- 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec)
- 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila y Puebla
- 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo
Oleaje:
- 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur
- 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
Clima en el Valle de México
Durante la mañana se prevé cielo nublado la mayor parte del día, con ambiente fresco y frío con bancos de niebla en partes altas. Por la tarde, ambiente templado con probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en la Ciudad de México y Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Las precipitaciones podrían originar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.
- Ciudad de México: mínima 13-15 °C, máxima 22-24 °C.
- Toluca, Estado de México: mínima 8-10 °C, máxima 19-21 °C.
- Viento: componente este de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta.
Pronóstico del clima para el jueves 28 de agosto
El monzón mexicano en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera en el sur de la península de Baja California y divergencia, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur. Todas acompañadas con descargas eléctricas.
Canales de baja presión sobre el norte, centro, noreste y oriente del territorio nacional en combinación con divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el norte, noreste y oriente del país; y con posible caída de granizo en el centro y occidente de la República Mexicana.
El jueves, la onda tropical núm. 26 se desplazará al sur de las costas de Colima y Jalisco, reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente de México; la onda tropical continuará su desplazamiento hacia el oeste, por lo que se prevé que durante la tarde-noche, deje de afectar al país.