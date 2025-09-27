GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Para este sábado 27 de septiembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un día con lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, chubascos, vientos intensos y oleaje elevado debido a diversos sistemas meteorológicos activos en el país, como la circulación ciclónica en niveles medios, el monzón mexicano, la corriente en chorro subtropical, el frente frío 4 y varios canales de baja presión.

¿Dónde lloverá este sábado?

Las lluvias estarán presentes en gran parte del territorio nacional. Estas son las entidades con mayor afectación:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas

: Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Coahuila , Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: , Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Intervalos de chubascos: Baja Cal ifornia, Baja California Sur, Aguascalientes, Colima, Querétaro e Hidalgo

Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y pueden provocar inundaciones, encharcamientos y deslaves.

¿Cómo estará la temperatura en el país?

Temperaturas máximas esperadas

Las altas temperaturas persistirán especialmente en el norte, occidente y sur de México:

35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sonora (sur), Chihuahua (noreste), Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Campeche.

Baja California (noreste), Sonora (sur), Chihuahua (noreste), Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Campeche. 30 a 35 °C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Puebla, Morelos, Veracruz, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas esperadas

Durante la madrugada del domingo se registrarán valores bajos en zonas altas del norte, centro y oriente del país:

0 a 5 °C: Zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Puebla.

Estas bajas temperaturas pueden provocar bancos de niebla en la mañana y requieren precaución en caminos rurales y serranos.

Vientos y oleaje

Rachas de 50 a 70 km/h: Se esperan en Coahuila y Nuevo León, y con posibles tolvaneras: Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Se esperan en Coahuila y Nuevo León, y con posibles tolvaneras: Baja California, Baja California Sur y Sonora. Oleaje de 2 a 3 metros: En costas del Pacífico, desde Baja California Sur hasta Oaxaca.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Ciudad de México: Mínima de 13 a 15 °C, máxima de 24 a 26 °C. Cielo nublado, chubascos con lluvias fuertes por la tarde y posible granizo.

Mínima de 13 a 15 °C, máxima de 24 a 26 °C. Cielo nublado, chubascos con lluvias fuertes por la tarde y posible granizo. Toluca: Mínima de 10 a 12 °C, máxima de 21 a 23 °C. Lluvias muy fuertes con riesgo de encharcamientos e inundaciones.

¿Y el domingo 28 de septiembre? Esto se espera para el clima en México

El domingo 28 de septiembre, se prevé que continúe la inestabilidad atmosférica sobre gran parte del país. Se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, centro, sur y oriente de México, así como ambiente cálido a caluroso en varias regiones. También podrían persistir los efectos del ciclón Narda, manteniendo oleaje elevado y vientos fuertes en costas del Pacífico. El SMN emitirá más detalles en su actualización matutina.