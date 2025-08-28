GENERANDO AUDIO...

Lluvias intensas en México.

El jueves 28 de agosto, el monzón mexicano y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre Baja California Sur provocarán lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del noroeste de México. Además, la corriente en chorro subtropical y los remanentes de la tormenta tropical Juliette reforzarán las precipitaciones en Baja California.

Un canal de baja presión en interacción con una circulación ciclónica en niveles altos ocasionará lluvias en el norte, noreste, occidente, centro y sur de México, mientras que la onda tropical núm. 27 avanzará sobre el sureste, generando lluvias intensas en Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Todas las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Al mismo tiempo, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, el litoral del Pacífico, el golfo de México y la península de Yucatán, con temperaturas de hasta 45 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Oaxaca. La onda de calor prevalecerá en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, y se extenderá a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm):

Oaxaca (suroeste)

Chiapas (este y sur)

Tabasco (este y sur)

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Durango

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Veracruz

Campeche (suroeste)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Baja California

Zacatecas

Colima

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Yucatán

Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Las lluvias intensas podrían generar deslaves, inundaciones y encharcamientos, además de reducir la visibilidad en carreteras.

Pronóstico de temperaturas en México

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Michoacán

Oaxaca

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Durango

Nayarit

Jalisco

Colima

Guerrero

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

Zacatecas (norte)

Guanajuato (noreste)

Querétaro (norte)

Hidalgo (norte)

Puebla (norte y suroeste)

Morelos

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C:

Zonas serranas de Durango

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Pronóstico de viento y oleaje

Viento:

30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec)

20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Chiapas, Campeche, Yucatán

Oleaje:

1.5 a 2.5 metros de altura: costas occidentales de la península de Baja California y costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Clima en el Valle de México

Se prevé cielo nublado la mayor parte del día, con ambiente fresco y bruma por la mañana, así como frío en zonas altas. Por la tarde, el ambiente será templado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Ciudad de México: mínima de 13 a 15 °C y máxima de 22 a 24 °C

mínima de 13 a 15 °C y máxima de 22 a 24 °C Toluca, Estado de México: mínima de 10 a 12 °C y máxima de 19 a 21 °C

mínima de 10 a 12 °C y máxima de 19 a 21 °C Viento: variable de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta

Pronóstico del clima para el viernes 29 de agosto

El monzón mexicano en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera en el sur de la península de Baja California y divergencia, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur. Todas acompañadas con descargas eléctricas.

Canales de baja presión sobre el norte, centro y oriente del territorio nacional en combinación con divergencia, y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el norte, noreste y oriente del país; y con posible caída de granizo en el centro y occidente de la República Mexicana.

La nueva onda tropical (núm. 27) recorrerá el sureste, sur y occidente del territorio mexicano, se asociará con una zona de baja presión, por lo que se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales intensas en Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.