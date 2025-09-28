GENERANDO AUDIO...

El pronóstico del clima para este domingo 28 de septiembre de 2025 indica que el sistema frontal número 4, junto con canales de baja presión, vaguadas e ingreso de humedad del Pacífico y Golfo de México, provocará lluvias fuertes a muy fuertes en diversas regiones del país.

Por otra parte, el huracán Narda mantendrá oleaje elevado en la costa occidental de Baja California, mientras que la mayor parte del territorio presentará temperaturas cálidas a calurosas.

Pronóstico de lluvias en México:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz Chiapas Tabasco

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua Durango Zacatecas Aguascalientes Jalisco Michoacán Guerrero Guanajuato Estado de México Puebla Oaxaca Campeche Yucatán

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa Nayarit San Luis Potosí Querétaro Hidalgo Tlaxcala Ciudad de México Morelos Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur Sonora Coahuila Nuevo León Tamaulipas Colima

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California



Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos, deslaves, inundaciones y reducción de visibilidad en tramos carreteros.

Pronóstico de temperaturas máximas:

Temperaturas de 35 a 40 °C: Sonora (sur) Sinaloa Jalisco Colima Michoacán Guerrero Oaxaca Campeche

Temperaturas de 30 a 35 °C: Baja California Baja California Sur Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas Nayarit Chiapas Morelos Puebla (suroeste) Veracruz Tabasco Yucatán Quintana Roo



Temperaturas mínimas para la madrugada del 28 de septiembre: 0 a 5 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje:

Viento: 10 a 30 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí.

10 a 30 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí. Oleaje: 2.0 a 3.0 m en la costa occidental de Baja California; 1.5 a 2.5 m en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas.

Pronóstico en el Valle de México:

Se espera cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco y frío en zonas altas con bancos de niebla. Por la tarde, ambiente templado a cálido con probabilidad de chubascos en Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo.

Temperatura mínima en CDMX: 13-15 °C; máxima: 22-24 °C.

En Toluca: mínima 8-10 °C; máxima 20-22 °C.

Viento variable de 10-20 km/h con rachas hasta 45 km/h en zonas de tormenta.

Clima para el lunes 29 de septiembre de 2025

La nueva onda tropical se desplazará lentamente sobre la península de Yucatán, sureste y sur del territorio nacional, se asociará con canales de baja presión en el suroeste del golfo de México y con la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, ocasionando lluvias fuertes a puntuales intensas en las mencionadas regiones.

Canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el noroeste, noreste, centro, occidente, oriente y sur del país.

Prevalecerá ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Campeche.