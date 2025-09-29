Lluvias fuertes y temperaturas extremas marcarán el clima en México este 29 de septiembre
El lunes 29 de septiembre de 2025, México enfrentará un día con lluvias fuertes a muy fuertes en diversas regiones del país, debido a la combinación de un canal de baja presión y la circulación de una baja presión en superficie sobre el Golfo de México. Esto generará lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur), Oaxaca (este) y Chiapas (oeste y sur), además de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
La interacción de canales de baja presión sobre el noroeste, occidente y sur del territorio nacional, junto con el ingreso de humedad del océano Pacífico y del Golfo de México, propiciará también lluvias fuertes a muy fuertes en Zacatecas (centro y sur), Aguascalientes, Jalisco (centro y norte) y Puebla (sureste). Una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre la Mesa del Norte incrementará la intensidad de estas precipitaciones.
En cuanto a las temperaturas, se mantendrá un ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del país, con máximas de 35 a 40 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca, y valores que podrían superar los 40 °C en Sinaloa.
Pronóstico de lluvias en México
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Zacatecas (centro y sur)
- Aguascalientes
- Jalisco (centro y norte)
- Puebla (sureste)
- Veracruz (sur)
- Oaxaca (este)
- Chiapas (oeste y sur)
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Durango
- Guanajuato
- Nayarit
- Michoacán
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Chihuahua
- Sinaloa
- Colima
- Guerrero
- Estado de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Quintana Roo
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Ciudad de México
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
Toma nota: Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar caída de árboles y anuncios publicitarios.
Pronóstico de temperaturas máximas para este lunes
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C:
- Sinaloa
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Oaxaca
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:
- Chihuahua
- Tamaulipas
- San Luis Potosí (este)
- Hidalgo (norte)
- Puebla (norte y suroeste)
- Morelos
- Nayarit
- Guerrero
- Chiapas
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C:
- Zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla
Pronóstico de viento y oleaje
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:
- Baja California
- Baja California Sur
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura:
- Costa occidental de la península de Baja California
- Costas de Oaxaca y Chiapas
Pronóstico del clima en el Valle de México
Se prevé cielo medio nublado a nublado durante el día, con ambiente fresco por la mañana y frío en zonas altas con bancos de niebla. Por la tarde, el clima será de templado a cálido, con probabilidad de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
- Ciudad de México: mínima de 13 a 15 °C, máxima de 22 a 24 °C
- Toluca, Edo. Méx.: mínima de 9 a 11 °C, máxima de 20 a 22 °C
- Viento: dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 45 km/h en zonas de tormenta
Pronóstico del clima para el martes 30 de septiembre
La onda tropical se desplazará lentamente sobre el sureste y sur del territorio nacional, asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero; ambos sistemas interaccionarán con un sistema de baja presión en el golfo de México y con la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, ocasionando lluvias fuertes a puntuales intensas en las mencionadas regiones, incluida la península de Yucatán, así como en el oriente, centro y occidente del país.
Prevalecerá ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Campeche.