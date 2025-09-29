Lluvias fuertes y temperaturas extremas marcarán el clima en México este 29 de septiembre

| 04:07 | Redacción | UnoTV | CDMX
Lluvias en México
Seguirá lloviendo en México. Foto: Cuartoscuro

El lunes 29 de septiembre de 2025, México enfrentará un día con lluvias fuertes a muy fuertes en diversas regiones del país, debido a la combinación de un canal de baja presión y la circulación de una baja presión en superficie sobre el Golfo de México. Esto generará lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur), Oaxaca (este) y Chiapas (oeste y sur), además de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La interacción de canales de baja presión sobre el noroeste, occidente y sur del territorio nacional, junto con el ingreso de humedad del océano Pacífico y del Golfo de México, propiciará también lluvias fuertes a muy fuertes en Zacatecas (centro y sur), Aguascalientes, Jalisco (centro y norte) y Puebla (sureste). Una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre la Mesa del Norte incrementará la intensidad de estas precipitaciones.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrá un ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del país, con máximas de 35 a 40 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca, y valores que podrían superar los 40 °C en Sinaloa.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

  • Zacatecas (centro y sur)
  • Aguascalientes
  • Jalisco (centro y norte)
  • Puebla (sureste)
  • Veracruz (sur)
  • Oaxaca (este)
  • Chiapas (oeste y sur)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Durango
  • Guanajuato
  • Nayarit
  • Michoacán
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

  • Chihuahua
  • Sinaloa
  • Colima
  • Guerrero
  • Estado de México
  • Morelos
  • Tlaxcala
  • Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Ciudad de México

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Sonora

Toma nota: Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para este lunes

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C:

  • Sinaloa

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Oaxaca

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

  • Chihuahua
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí (este)
  • Hidalgo (norte)
  • Puebla (norte y suroeste)
  • Morelos
  • Nayarit
  • Guerrero
  • Chiapas
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C:

  • Zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla

Pronóstico de viento y oleaje

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Hidalgo

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura:

  • Costa occidental de la península de Baja California
  • Costas de Oaxaca y Chiapas

Pronóstico del clima en el Valle de México

Se prevé cielo medio nublado a nublado durante el día, con ambiente fresco por la mañana y frío en zonas altas con bancos de niebla. Por la tarde, el clima será de templado a cálido, con probabilidad de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

  • Ciudad de México: mínima de 13 a 15 °C, máxima de 22 a 24 °C
  • Toluca, Edo. Méx.: mínima de 9 a 11 °C, máxima de 20 a 22 °C
  • Viento: dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 45 km/h en zonas de tormenta

Pronóstico del clima para el martes 30 de septiembre

La onda tropical se desplazará lentamente sobre el sureste y sur del territorio nacional, asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero; ambos sistemas interaccionarán con un sistema de baja presión en el golfo de México y con la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, ocasionando lluvias fuertes a puntuales intensas en las mencionadas regiones, incluida la península de Yucatán, así como en el oriente, centro y occidente del país.

Prevalecerá ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Campeche.

