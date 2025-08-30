GENERANDO AUDIO...

Para este sábado 30 de agosto de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias intensas, ambiente muy caluroso, rachas de viento y oleaje elevado, ocasionados por el monzón mexicano, canales de baja presión, dos ondas tropicales y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

¿Dónde lloverá este sábado?

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm) : Guerrero (centro y oeste), Oaxaca (oeste, este y norte) y Chiapas (oeste, sur, noreste y este).

: Guerrero (centro y oeste), Oaxaca (oeste, este y norte) y Chiapas (oeste, sur, noreste y este). Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Sonora, Chihuahua, Michoacán, Puebla, Estado de México, Veracruz (sur) y Tabasco.

: Sonora, Chihuahua, Michoacán, Puebla, Estado de México, Veracruz (sur) y Tabasco. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California, Baja California Sur, San Luis Potosí y Tamaulipas.

: Baja California, Baja California Sur, San Luis Potosí y Tamaulipas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes.

Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo, y podrían provocar encharcamientos, inundaciones y deslaves.

¿Cómo estará la temperatura en el país?

El ambiente caluroso a muy caluroso prevalecerá en gran parte del país:

40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 35 a 40 °C: San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo.

Zacatecas (norte y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

¿Habrá vientos y oleaje?

Rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco (noreste), Guanajuato, Querétaro, Tabasco y Campeche; con posibles tolvaneras en Baja California y Baja California Sur.

Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco (noreste), Guanajuato, Querétaro, Tabasco y Campeche; con posibles tolvaneras en Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1 a 2 metros: Costa occidental de Baja California Sur, y costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Ciudad de México : Chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 23 a 25 °C.

: Chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 23 a 25 °C. Toluca: Lluvias muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Temperatura mínima de 10 a 12 °C y máxima de 20 a 22 °C.

¿Y el domingo 31 de agosto? Esto se espera para el clima en México

El domingo 31 de agosto continuará la inestabilidad atmosférica con lluvias fuertes a intensas en varias regiones, además de ambiente caluroso en el norte, occidente y Península de Yucatán. Existe la probabilidad de torbellinos o tornados en Chihuahua y Coahuila, extendiéndose hacia Nuevo León y Tamaulipas. También persistirán vientos fuertes, oleaje elevado en costas del Pacífico sur y temperaturas extremas en el noroeste del país.