Lorena genera lluvias torrenciales en Baja California Sur; también afecta otros estados
Para este jueves 4 de septiembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias torrenciales, oleaje elevado e intensas rachas de viento en la península de Baja California, debido al huracán Lorena, categoría 1, en interacción con el monzón mexicano, canales de baja presión y la onda tropical núm. 30. Además, prevalecerá ambiente muy caluroso en gran parte del país.
¿Dónde lloverá este jueves?
Lluvias torrenciales:
- Baja California (sur)
- Baja California Sur
Lluvias muy fuertes a intensas:
- Sonora (oeste y sur)
- Sinaloa (norte y costa)
Lluvias fuertes a muy fuertes:
- Durango
- Zacatecas
- Nayarit
- Aguascalientes
- Jalisco
- Guerrero
- Puebla
- Veracruz (sur)
- Oaxaca
Chubascos con lluvias fuertes:
- Chihuahua
- Colima
- Michoacán
- Guanajuato
- Ciudad de México
- Estado de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Tabasco
- Chiapas
Intervalos de chubascos:
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, granizo, inundaciones y deslaves. Además, se prevé la posible formación de trombas marinas en el golfo de California.
¿Cómo estará la temperatura en el país?
Temperaturas máximas esperadas
- 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Tamaulipas.
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
- 30 a 35 °C: Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.
Temperaturas mínimas esperadas
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.
Vientos y oleaje
- Rachas de 100 a 120 km/h: costas de Baja California Sur.
- Rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco (costa) y Colima (costa).
- Oleaje de 4.5 a 5.5 m: costa occidental de Baja California Sur.
- Oleaje de 2 a 3 m: costas de Sinaloa y Nayarit.
- Oleaje de 1.5 a 2.5 m: costa oriental de Baja California Sur, golfo de California (sur), costa occidental de Baja California y costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Ciudad de México: Mínima de 12 a 14 °C, máxima de 23 a 25 °C. Cielo medio nublado a nublado, chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible granizo.
- Toluca: Mínima de 10 a 12 °C, máxima de 19 a 21 °C. Cielo nublado con lluvias fuertes a muy fuertes, con riesgo de encharcamientos e inundaciones.