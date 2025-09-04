Lorena genera lluvias torrenciales en Baja California Sur; también afecta otros estados

| 03:15 | Redacción | UnoTV

Para este jueves 4 de septiembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias torrenciales, oleaje elevado e intensas rachas de viento en la península de Baja California, debido al huracán Lorena, categoría 1, en interacción con el monzón mexicano, canales de baja presión y la onda tropical núm. 30. Además, prevalecerá ambiente muy caluroso en gran parte del país.

¿Dónde lloverá este jueves?

Lluvias torrenciales:

  • Baja California (sur)
  • Baja California Sur

Lluvias muy fuertes a intensas:

  • Sonora (oeste y sur)
  • Sinaloa (norte y costa)

Lluvias fuertes a muy fuertes:

  • Durango
  • Zacatecas
  • Nayarit
  • Aguascalientes
  • Jalisco
  • Guerrero
  • Puebla
  • Veracruz (sur)
  • Oaxaca

Chubascos con lluvias fuertes:

  • Chihuahua
  • Colima
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Ciudad de México
  • Estado de México
  • Morelos
  • Tlaxcala
  • Tabasco
  • Chiapas

Intervalos de chubascos:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, granizo, inundaciones y deslaves. Además, se prevé la posible formación de trombas marinas en el golfo de California.

¿Cómo estará la temperatura en el país?

Temperaturas máximas esperadas

  • 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Tamaulipas.
  • 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
  • 30 a 35 °C: Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Temperaturas mínimas esperadas

  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

Vientos y oleaje

  • Rachas de 100 a 120 km/h: costas de Baja California Sur.
  • Rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco (costa) y Colima (costa).
  • Oleaje de 4.5 a 5.5 m: costa occidental de Baja California Sur.
  • Oleaje de 2 a 3 m: costas de Sinaloa y Nayarit.
  • Oleaje de 1.5 a 2.5 m: costa oriental de Baja California Sur, golfo de California (sur), costa occidental de Baja California y costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Ciudad de México: Mínima de 12 a 14 °C, máxima de 23 a 25 °C. Cielo medio nublado a nublado, chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible granizo.
  • Toluca: Mínima de 10 a 12 °C, máxima de 19 a 21 °C. Cielo nublado con lluvias fuertes a muy fuertes, con riesgo de encharcamientos e inundaciones.

