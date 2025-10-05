GENERANDO AUDIO...

El pronóstico del clima para este domingo 5 de octubre de 2025 indica que la tormenta tropical Priscilla se desplazará paralelo a las costas de Colima y Jalisco, generando lluvias torrenciales, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en el occidente del país. Además, la onda tropical número 36 y otros sistemas atmosféricos ocasionarán lluvias muy fuertes a intensas en el sureste y centro de México, mientras que el frente frío número 5 dejará de afectar el territorio nacional durante la tarde.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Michoacán (costa y oeste)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (costa y este) Colima Guerrero (oeste y costa) Oaxaca (sur y suroeste) Chiapas (norte, este y costa) Tabasco Veracruz (sur) Campeche (centro y suroeste) Quintana Roo (este y sureste)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla Estado de México Yucatán

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit Guanajuato Ciudad de México Morelos Tlaxcala Hidalgo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa Durango Zacatecas Aguascalientes Querétaro San Luis Potosí Tamaulipas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur (sur) Sonora (este y sur) Chihuahua Coahuila Nuevo León



Toma nota: Las lluvias fuertes a torrenciales podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur Sonora Chihuahua (suroeste) Sinaloa Nayarit Oaxaca

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Jalisco Colima Michoacán Guerrero Chiapas Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí (este) Querétaro (norte) Hidalgo (norte) Puebla (norte) Veracruz Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo



Temperaturas mínimas para la madrugada del domingo 5 de octubre:

0 a 5 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje

Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: Costas de Jalisco Costas de Colima Costas de Michoacán

Viento de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 50 km/h: Costas de Guerrero (occidente) Costas de Oaxaca Baja California Sur Sonora Chihuahua Coahuila Nuevo León San Luis Potosí Campeche Yucatán Quintana Roo

Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: Costas de Jalisco Costas de Colima Costas de Michoacán

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: Costas de Guerrero (occidente)

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: Costa occidental de la península de Baja California Costa de Oaxaca



Valle de México:

Se prevé cielo medio nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco a templado, con frío y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado con chubascos y lluvias puntuales fuertes en Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Dichas lluvias podrían provocar deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Temperatura mínima en CDMX: 12 a 14 °C

12 a 14 °C Temperatura máxima: 20 a 22 °C

20 a 22 °C Toluca, Edo. Méx.: mínima de 9 a 11 °C y máxima de 18 a 20 °C.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 35 km/h en zonas de tormenta

Pronóstico del clima para el lunes 6 de octubre

El lunes, el ciclón tropical del océano Pacífico continuará desplazándose lentamente frente a las costas de Jalisco, su circulación y desprendimientos nubosos generarán lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de lluvias fuertes en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit; asimismo, se pronostican rachas de viento de 70 a 90 km/h y oleaje de 5.0 a 6.0 metros de altura en las costas de Jalisco y Colima; viento con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 3.0 a 4.0 metros en la costa de Michoacán; y rachas de viento de 40 a 50 km/h y oleaje de hasta 3.0 metros de altura en las costas de Baja California Sur (sur), Sinaloa y Nayarit.

Por su parte, la onda tropical núm. 36 se desplazará lentamente sobre el sureste del país, interaccionará con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, divergencia y con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, originando lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente y sureste de México, incluyendo la península de Yucatán. Por su parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciará chubascos y lluvias fuertes en el norte, noreste y centro del país.