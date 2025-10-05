Tormenta tropical Priscilla y onda tropical 36 provocarán lluvias intensas y oleaje elevado en el Pacífico mexicano
El pronóstico del clima para este domingo 5 de octubre de 2025 indica que la tormenta tropical Priscilla se desplazará paralelo a las costas de Colima y Jalisco, generando lluvias torrenciales, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en el occidente del país. Además, la onda tropical número 36 y otros sistemas atmosféricos ocasionarán lluvias muy fuertes a intensas en el sureste y centro de México, mientras que el frente frío número 5 dejará de afectar el territorio nacional durante la tarde.
Pronóstico de lluvias en México
- Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm):
- Michoacán (costa y oeste)
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Jalisco (costa y este)
- Colima
- Guerrero (oeste y costa)
- Oaxaca (sur y suroeste)
- Chiapas (norte, este y costa)
- Tabasco
- Veracruz (sur)
- Campeche (centro y suroeste)
- Quintana Roo (este y sureste)
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Puebla
- Estado de México
- Yucatán
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Nayarit
- Guanajuato
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Hidalgo
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Sinaloa
- Durango
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Querétaro
- San Luis Potosí
- Tamaulipas
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California Sur (sur)
- Sonora (este y sur)
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
Toma nota: Las lluvias fuertes a torrenciales podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.
Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua (suroeste)
- Sinaloa
- Nayarit
- Oaxaca
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:
- Baja California
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Chiapas
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí (este)
- Querétaro (norte)
- Hidalgo (norte)
- Puebla (norte)
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Temperaturas mínimas para la madrugada del domingo 5 de octubre:
0 a 5 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
Pronóstico de viento y oleaje
- Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h:
- Costas de Jalisco
- Costas de Colima
- Costas de Michoacán
- Viento de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 50 km/h:
- Costas de Guerrero (occidente)
- Costas de Oaxaca
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura:
- Costas de Jalisco
- Costas de Colima
- Costas de Michoacán
- Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura:
- Costas de Guerrero (occidente)
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura:
- Costa occidental de la península de Baja California
- Costa de Oaxaca
Valle de México:
Se prevé cielo medio nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco a templado, con frío y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado con chubascos y lluvias puntuales fuertes en Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Dichas lluvias podrían provocar deslaves, encharcamientos e inundaciones.
- Temperatura mínima en CDMX: 12 a 14 °C
- Temperatura máxima: 20 a 22 °C
- Toluca, Edo. Méx.: mínima de 9 a 11 °C y máxima de 18 a 20 °C.
Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 35 km/h en zonas de tormenta
Pronóstico del clima para el lunes 6 de octubre
El lunes, el ciclón tropical del océano Pacífico continuará desplazándose lentamente frente a las costas de Jalisco, su circulación y desprendimientos nubosos generarán lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de lluvias fuertes en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit; asimismo, se pronostican rachas de viento de 70 a 90 km/h y oleaje de 5.0 a 6.0 metros de altura en las costas de Jalisco y Colima; viento con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 3.0 a 4.0 metros en la costa de Michoacán; y rachas de viento de 40 a 50 km/h y oleaje de hasta 3.0 metros de altura en las costas de Baja California Sur (sur), Sinaloa y Nayarit.
Por su parte, la onda tropical núm. 36 se desplazará lentamente sobre el sureste del país, interaccionará con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, divergencia y con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, originando lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente y sureste de México, incluyendo la península de Yucatán. Por su parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciará chubascos y lluvias fuertes en el norte, noreste y centro del país.