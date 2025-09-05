GENERANDO AUDIO...

Para este viernes 5 de septiembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un día con lluvias intensas, rachas de viento fuertes, oleaje elevado y altas temperaturas, debido a los desprendimientos nubosos de la tormenta tropical Lorena, en interacción con el monzón mexicano, una onda tropical y canales de baja presión en el interior del país.

¿Dónde lloverá este viernes?

Se esperan precipitaciones en gran parte del país. Las entidades con mayor intensidad de lluvias son:

Lluvias muy fuertes a intensas:

Sonora (oeste y sur)

Sinaloa (centro y norte)

Durango (norte, centro y oeste)

Lluvias fuertes a muy fuertes:

Baja California Sur

Chihuahua

Guerrero

Oaxaca

Chubascos con lluvias fuertes:

Baja California

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Chiapas

Intervalos de chubascos:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo, con riesgo de inundaciones, encharcamientos y deslaves.

¿Cómo estará la temperatura en el país?

Temperaturas máximas esperadas

40 a 45 °C: Nuevo León y Tamaulipas.

Nuevo León y Tamaulipas. 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C: Durango, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Temperaturas mínimas esperadas

0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

Vientos y oleaje

Rachas de 40 a 60 km/h : Golfo de California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí; además de costas de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

: Golfo de California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí; además de costas de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros : costas de Baja California Sur.

: costas de Baja California Sur. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros: costas de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Ciudad de México: Mínima de 13 a 15 °C, máxima de 24 a 26 °C. Cielo nublado con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible granizo.

Mínima de 13 a 15 °C, máxima de 24 a 26 °C. Cielo nublado con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible granizo. Toluca: Mínima de 10 a 12 °C, máxima de 19 a 21 °C. Cielo nublado con lluvias puntuales fuertes, encharcamientos y riesgo de deslaves.

Pronóstico para sábado 6 de septiembre:

Durante el sábado, se prevé que la baja presión remanente de Lorena se disipe frente a las costas occidentales de Baja California Sur. Mientras que, la onda tropical núm. 30 se localizará al suroeste de las costas de Jalisco reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente del país. Continuará avanzando hacia el oeste y dejará de afectar al país al final del día.