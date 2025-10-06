GENERANDO AUDIO...

Seguirá lloviendo en México. Foto: Cuartoscuro.

El lunes 6 de octubre de 2025, el huracán Priscilla se localizará frente a las costas de Jalisco y al sur de Baja California Sur. Sus desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias puntuales intensas en Jalisco (suroeste), Colima y Michoacán (costa), muy fuertes en Nayarit (norte) y Sinaloa (sur), así como lluvias fuertes en el sur de Baja California Sur. Además, se esperan intensas rachas de viento y oleaje elevado en las costas del Pacífico mexicano.

Por su parte, la onda tropical número 36 se desplazará sobre el sureste del país, interaccionando con una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera y la vaguada monzónica, sumado al ingreso de humedad del mar Caribe. Estos sistemas generarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el sureste y oriente de México.

Finalmente, un canal de baja presión en el interior del país, combinado con el ingreso de humedad del Pacífico y Golfo de México, propiciará chubascos y lluvias fuertes en el norte, noreste y centro del territorio.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

Jalisco (suroeste)

Colima

Michoacán (costa)

Guerrero (este y suroeste)

Oaxaca (oeste, noreste y costa)

Chiapas (norte y sur)

Veracruz (sur)

Tabasco

Campeche (suroeste)

Quintana Roo (este y sureste)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Sinaloa (sur)

Nayarit

Puebla

Yucatán

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Baja California Sur

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Chihuahua

Tamaulipas

San Luis Potosí

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Coahuila

Nuevo León

Las lluvias fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Pronóstico de temperaturas

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Nayarit

Oaxaca

Nuevo León

Tamaulipas

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

Baja California

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Chiapas

Coahuila

San Luis Potosí (este)

Hidalgo (norte)

Puebla (norte)

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C:

Zonas serranas de Baja California

Chihuahua

Durango

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Pronóstico de viento y oleaje

Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h:

Costas de Jalisco y Colima

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h:

Costa de Michoacán

Viento de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 50 km/h:

Baja California Sur (sur)

Sinaloa

Nayarit

Durango

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Oleaje:

5.0 a 6.0 metros: costas de Jalisco y Colima

3.0 a 4.0 metros: costas de Michoacán

2.0 a 3.0 metros: costas de Nayarit y Guerrero

1.5 a 2.5 metros: costas de Baja California (sur), Sinaloa, Oaxaca y Chiapas

Pronóstico del clima para el Valle de México

Se prevé cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco con bruma y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas.

Ciudad de México: mínima de 12 a 14 °C, máxima de 20 a 22 °C

mínima de 12 a 14 °C, máxima de 20 a 22 °C Toluca, Edo. Méx.: mínima de 10 a 12 °C, máxima de 18 a 20 °C

mínima de 10 a 12 °C, máxima de 18 a 20 °C Viento: componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 45 km/h en zonas de tormenta

Pronóstico del clima para el martes 7 de octubre

El martes, el huracán Priscilla se desplazará lentamente sobre el océano Pacífico, al sur de Baja California Sur, su circulación y bandas nubosas mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas sobre entidades del noroeste y occidente del territorio nacional; además de rachas de viento muy fuertes a intensas y oleaje elevado en las costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

Por su parte, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el oriente del país, en interacción con divergencia y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, provocarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente y sureste de la República Mexicana incluyendo la península de Yucatán.