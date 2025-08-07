GENERANDO AUDIO...

Fuertes lluvias en México. Foto: Cuartoscuro

La tormenta tropical Ivo se desplazará frente a las costas del occidente del país, generando lluvias intensas en Sinaloa, Nayarit y Jalisco (costa), así como rachas de viento y oleaje elevado este jueves 7 de agosto.

El monzón mexicano y una circulación en altura mantendrán lluvias en el noroeste. El ingreso de humedad del Golfo de México y un canal de baja presión en la Península de Yucatán provocarán lluvias fuertes a muy fuertes en el centro, oriente y sureste del país.

El ambiente seguirá caluroso a muy caluroso, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California, Sonora y Sinaloa. Persistirá la onda de calor en regiones del noroeste y el Pacífico.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa Nayarit Jalisco (costa)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua Durango Colima (costa) Michoacán (costa) Guerrero (oeste) Guanajuato Campeche

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas Aguascalientes Ciudad de México Estado de México Morelos Puebla Oaxaca (sur) Chiapas Veracruz Tabasco Yucatán Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Querétaro Hidalgo Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Baja California Sur Coahuila



Toma nota: Las lluvias fuertes a intensas pueden provocar deslaves, inundaciones, aumento en niveles de ríos y arroyos, y visibilidad reducida en caminos.

Temperaturas máximas

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste y suroeste) Sonora Sinaloa (norte)

De 40 a 45 °C: Baja California Sur Chihuahua (suroeste y noreste) Nuevo León (este) Tamaulipas (oeste) Nayarit (norte) Colima Michoacán (suroeste) Oaxaca

De 35 a 40 °C: Jalisco Guerrero Chiapas Durango Coahuila San Luis Potosí Veracruz Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo

De 30 a 35 °C: Zacatecas Querétaro (norte) Hidalgo (norte) Puebla (norte y suroeste) Morelos



Temperaturas mínimas para la madrugada del jueves 7 de agosto:

De 0 a 5 °C en zonas serranas de: Chihuahua Durango Estado de México Tlaxcala Puebla Veracruz



Viento y oleaje:

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Golfo de California Sonora Chihuahua Durango Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Zacatecas Aguascalientes Guanajuato Querétaro Puebla Oaxaca Chiapas Campeche Yucatán Quintana Roo

Posibles tolvaneras: Baja California Baja California Sur



Oleaje:

De 4.0 a 5.0 metros: Costas de Michoacán Colima Jalisco

De 3.0 a 4.0 metros: Costas de Guerrero

De 2.0 a 3.0 metros: Costas de Oaxaca Chiapas

De 1.0 a 2.0 metros: Sur de Baja California Sur Nayarit



Pronóstico para el Valle de México:

Mañana : cielo medio nublado, ambiente fresco a frío con bancos de niebla en zonas altas.

: cielo medio nublado, ambiente fresco a frío con bancos de niebla en zonas altas. Tarde: cielo nublado, ambiente templado a cálido con probabilidad de chubascos y lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas.

Temperaturas en el centro del país:

Ciudad de México: Mínima: 11 a 13 °C Máxima: 21 a 23 °C

Toluca, Estado de México: Mínima: 7 a 9 °C Máxima: 19 a 21 °C



Pronóstico del clima para el viernes 8 de agosto de 2025

El posible ciclón tropical continuará su desplazamiento hacia el oeste-noroeste, sus bandas nubosas propiciarán chubascos en Baja California Sur, además de rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas del sur de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Por su parte, una vaguada en altura, aunada al ingreso de humedad hacia el interior del país, provocarán chubascos y lluvias fuertes en el norte, oriente, centro, occidente, sur y sureste de la República Mexicana.

Mientras que un canal de baja presión sobre la península de Yucatán y el sureste del país, originarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas.