Tormenta tropical Ivo y monzón mexicano generarán lluvias intensas en el país

| 04:47 | Redacción | UnoTV | CDMX
Fuertes lluvias en CDMX
Fuertes lluvias en México. Foto: Cuartoscuro

La tormenta tropical Ivo se desplazará frente a las costas del occidente del país, generando lluvias intensas en Sinaloa, Nayarit y Jalisco (costa), así como rachas de viento y oleaje elevado este jueves 7 de agosto.

El monzón mexicano y una circulación en altura mantendrán lluvias en el noroeste. El ingreso de humedad del Golfo de México y un canal de baja presión en la Península de Yucatán provocarán lluvias fuertes a muy fuertes en el centro, oriente y sureste del país.

El ambiente seguirá caluroso a muy caluroso, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California, Sonora y Sinaloa. Persistirá la onda de calor en regiones del noroeste y el Pacífico.

Pronóstico de lluvias en México

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
    • Sinaloa
    • Nayarit
    • Jalisco (costa)
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
    • Chihuahua
    • Durango
    • Colima (costa)
    • Michoacán (costa)
    • Guerrero (oeste)
    • Guanajuato
    • Campeche
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
    • Zacatecas
    • Aguascalientes
    • Ciudad de México
    • Estado de México
    • Morelos
    • Puebla
    • Oaxaca (sur)
    • Chiapas
    • Veracruz
    • Tabasco
    • Yucatán
    • Quintana Roo
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
    • Sonora
    • Nuevo León
    • Tamaulipas
    • San Luis Potosí
    • Querétaro
    • Hidalgo
    • Tlaxcala
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
    • Baja California
    • Baja California Sur
    • Coahuila

Toma nota: Las lluvias fuertes a intensas pueden provocar deslaves, inundaciones, aumento en niveles de ríos y arroyos, y visibilidad reducida en caminos.

Temperaturas máximas

  • Superiores a 45 °C:
    • Baja California (noreste y suroeste)
    • Sonora
    • Sinaloa (norte)
  • De 40 a 45 °C:
    • Baja California Sur
    • Chihuahua (suroeste y noreste)
    • Nuevo León (este)
    • Tamaulipas (oeste)
    • Nayarit (norte)
    • Colima
    • Michoacán (suroeste)
    • Oaxaca
  • De 35 a 40 °C:
    • Jalisco
    • Guerrero
    • Chiapas
    • Durango
    • Coahuila
    • San Luis Potosí
    • Veracruz
    • Tabasco
    • Campeche
    • Yucatán
    • Quintana Roo
  • De 30 a 35 °C:
    • Zacatecas
    • Querétaro (norte)
    • Hidalgo (norte)
    • Puebla (norte y suroeste)
    • Morelos

Temperaturas mínimas para la madrugada del jueves 7 de agosto:

  • De 0 a 5 °C en zonas serranas de:
    • Chihuahua
    • Durango
    • Estado de México
    • Tlaxcala
    • Puebla
    • Veracruz

Viento y oleaje:

  • Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h:
    • Costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco
  • Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h:
    • Golfo de California
    • Sonora
    • Chihuahua
    • Durango
    • Coahuila
    • Nuevo León
    • Tamaulipas
    • San Luis Potosí
    • Zacatecas
    • Aguascalientes
    • Guanajuato
    • Querétaro
    • Puebla
    • Oaxaca
    • Chiapas
    • Campeche
    • Yucatán
    • Quintana Roo
  • Posibles tolvaneras:
    • Baja California
    • Baja California Sur

Oleaje:

  • De 4.0 a 5.0 metros:
    • Costas de Michoacán
    • Colima
    • Jalisco
  • De 3.0 a 4.0 metros:
    • Costas de Guerrero
  • De 2.0 a 3.0 metros:
    • Costas de Oaxaca
    • Chiapas
  • De 1.0 a 2.0 metros:
    • Sur de Baja California Sur
    • Nayarit

Pronóstico para el Valle de México:

  • Mañana: cielo medio nublado, ambiente fresco a frío con bancos de niebla en zonas altas.
  • Tarde: cielo nublado, ambiente templado a cálido con probabilidad de chubascos y lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas.

Temperaturas en el centro del país:

  • Ciudad de México:
    • Mínima: 11 a 13 °C
    • Máxima: 21 a 23 °C
  • Toluca, Estado de México:
    • Mínima: 7 a 9 °C
    • Máxima: 19 a 21 °C

Pronóstico del clima para el viernes 8 de agosto de 2025

El posible ciclón tropical continuará su desplazamiento hacia el oeste-noroeste, sus bandas nubosas propiciarán chubascos en Baja California Sur, además de rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas del sur de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Por su parte, una vaguada en altura, aunada al ingreso de humedad hacia el interior del país, provocarán chubascos y lluvias fuertes en el norte, oriente, centro, occidente, sur y sureste de la República Mexicana.

Mientras que un canal de baja presión sobre la península de Yucatán y el sureste del país, originarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas.

