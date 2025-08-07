Tormenta tropical Ivo y monzón mexicano generarán lluvias intensas en el país
La tormenta tropical Ivo se desplazará frente a las costas del occidente del país, generando lluvias intensas en Sinaloa, Nayarit y Jalisco (costa), así como rachas de viento y oleaje elevado este jueves 7 de agosto.
El monzón mexicano y una circulación en altura mantendrán lluvias en el noroeste. El ingreso de humedad del Golfo de México y un canal de baja presión en la Península de Yucatán provocarán lluvias fuertes a muy fuertes en el centro, oriente y sureste del país.
El ambiente seguirá caluroso a muy caluroso, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California, Sonora y Sinaloa. Persistirá la onda de calor en regiones del noroeste y el Pacífico.
Pronóstico de lluvias en México
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco (costa)
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Chihuahua
- Durango
- Colima (costa)
- Michoacán (costa)
- Guerrero (oeste)
- Guanajuato
- Campeche
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Ciudad de México
- Estado de México
- Morelos
- Puebla
- Oaxaca (sur)
- Chiapas
- Veracruz
- Tabasco
- Yucatán
- Quintana Roo
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Sonora
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California
- Baja California Sur
- Coahuila
Toma nota: Las lluvias fuertes a intensas pueden provocar deslaves, inundaciones, aumento en niveles de ríos y arroyos, y visibilidad reducida en caminos.
Temperaturas máximas
- Superiores a 45 °C:
- Baja California (noreste y suroeste)
- Sonora
- Sinaloa (norte)
- De 40 a 45 °C:
- Baja California Sur
- Chihuahua (suroeste y noreste)
- Nuevo León (este)
- Tamaulipas (oeste)
- Nayarit (norte)
- Colima
- Michoacán (suroeste)
- Oaxaca
- De 35 a 40 °C:
- Jalisco
- Guerrero
- Chiapas
- Durango
- Coahuila
- San Luis Potosí
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- De 30 a 35 °C:
- Zacatecas
- Querétaro (norte)
- Hidalgo (norte)
- Puebla (norte y suroeste)
- Morelos
Temperaturas mínimas para la madrugada del jueves 7 de agosto:
- De 0 a 5 °C en zonas serranas de:
- Chihuahua
- Durango
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
Viento y oleaje:
- Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h:
- Costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco
- Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h:
- Golfo de California
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Puebla
- Oaxaca
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- Posibles tolvaneras:
- Baja California
- Baja California Sur
Oleaje:
- De 4.0 a 5.0 metros:
- Costas de Michoacán
- Colima
- Jalisco
- De 3.0 a 4.0 metros:
- Costas de Guerrero
- De 2.0 a 3.0 metros:
- Costas de Oaxaca
- Chiapas
- De 1.0 a 2.0 metros:
- Sur de Baja California Sur
- Nayarit
Pronóstico para el Valle de México:
- Mañana: cielo medio nublado, ambiente fresco a frío con bancos de niebla en zonas altas.
- Tarde: cielo nublado, ambiente templado a cálido con probabilidad de chubascos y lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas.
Temperaturas en el centro del país:
- Ciudad de México:
- Mínima: 11 a 13 °C
- Máxima: 21 a 23 °C
- Toluca, Estado de México:
- Mínima: 7 a 9 °C
- Máxima: 19 a 21 °C
Pronóstico del clima para el viernes 8 de agosto de 2025
El posible ciclón tropical continuará su desplazamiento hacia el oeste-noroeste, sus bandas nubosas propiciarán chubascos en Baja California Sur, además de rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas del sur de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.
Por su parte, una vaguada en altura, aunada al ingreso de humedad hacia el interior del país, provocarán chubascos y lluvias fuertes en el norte, oriente, centro, occidente, sur y sureste de la República Mexicana.
Mientras que un canal de baja presión sobre la península de Yucatán y el sureste del país, originarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas.