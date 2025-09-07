GENERANDO AUDIO...

Este domingo se prevén lluvias y altas temperaturas en el país. Foto: Cuartoscuro

Para este domingo 7 de septiembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias fuertes a muy fuertes, vientos con rachas, posible granizo y ambiente caluroso a muy caluroso por la interacción del monzón mexicano, el frente 2, vaguadas y canales de baja presión.

¿Dónde lloverá este domingo?

Las lluvias estarán presentes en gran parte del país. Estas son las entidades con mayor afectación:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz (norte y sur), Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche.

: Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz (norte y sur), Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla y Yucatán.

: Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla y Yucatán. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos y Quintana Roo.

: Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Sonora.

Las lluvias podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de originar incremento en ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

¿Cómo estará la temperatura en el país?

35 a 40 °C : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. 30 a 35 °C : Zacatecas (sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo.

: Zacatecas (sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo. Temperaturas mínimas 0 a 5 °C (madrugada del lunes): Zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

Vientos y oleaje

Viento : 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla y Oaxaca.

: 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla y Oaxaca. Oleaje: 1.5 a 2.5 m en costa occidental de Baja California Sur y costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Ciudad de México : Cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos; descargas eléctricas y posible granizo por la tarde. Mínima 12 a 14 °C. Máxima 23 a 25 °C.

: Cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos; descargas eléctricas y posible granizo por la tarde. Mínima 12 a 14 °C. Máxima 23 a 25 °C. Toluca: Ambiente templado a fresco al amanecer. Lluvias y chubascos por la tarde con posibles descargas eléctricas. Mínima 9 a 11 °C. Máxima 19 a 21 °C.

¿Y qué hay del lunes 8 de septiembre?

El monzón mexicano, en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y divergencia, ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en noroeste y occidente, con probables lluvias puntuales intensas el martes en Nayarit, Jalisco y Zacatecas. El frente 2 permanecerá estacionario sobre el noreste y combinará con un canal de baja presión, provocando lluvias fuertes a muy fuertes, rachas de viento de 40 a 60 km/h y posible granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán y el sureste, manteniendo lluvias fuertes a muy fuertes en esa región. Canales de baja presión en el interior favorecerán chubascos en el centro y oriente. Persistirá ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, litoral del Pacífico, golfo de México y península de Yucatán.