Foto: UnoTV/ Archivo

El huracán Priscilla continuará desplazándose al oeste de Baja California Sur, generando condiciones adversas en el Pacífico mexicano. Su circulación y bandas nubosas provocarán lluvias muy fuertes, rachas de viento intensas y oleaje elevado de hasta seis metros en las costas de la región.

Al mismo tiempo, dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico —una frente a las costas de Chiapas y Oaxaca y otra frente a Veracruz y Tabasco—, junto con la vaguada monzónica y el aporte de humedad de ambos litorales, mantendrán un temporal de lluvias fuertes a torrenciales en gran parte del territorio nacional.

Las precipitaciones más intensas se prevén en entidades del centro, oriente y sureste de México, donde podrían registrarse inundaciones, deslaves y crecidas de ríos. También se esperan rachas de viento que podrían provocar caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm):

Querétaro (norte)

Hidalgo (noreste)

Puebla (norte y este)

Veracruz (norte y centro)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

Tamaulipas (sur)

San Luis Potosí (este)

Oaxaca (norte, este y costa)

Chiapas (norte, este y costa)

Tabasco

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Baja California Sur

Nuevo León

Guanajuato

Tlaxcala

Estado de México

Guerrero

Michoacán

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Coahuila

Jalisco

Colima

Ciudad de México

Morelos

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Sinaloa

Nayarit

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Baja California

Sonora

Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas

De 40 a 45 °C:

Sonora

De 35 a 40 °C:

Baja California (noreste)

Baja California Sur

Chihuahua (oeste)

Durango (oeste)

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

De 30 a 35 °C:

Oaxaca

Chiapas

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas:

Chihuahua

Durango

Estado de México

Puebla

Pronóstico de viento y oleaje

Rachas de 60 a 80 km/h: costas de Baja California Sur (occidente y sur).

costas de Baja California Sur (occidente y sur). Rachas de 50 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y costas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y costas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Rachas de 40 a 50 km/h: Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Campeche.

Oleaje:

5.0 a 6.0 m: costa occidental de Baja California Sur.

2.5 a 3.5 m: costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

2.0 a 3.0 m: costas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

1.5 a 2.5 m: costas de Colima, Michoacán y Guerrero.

Pronóstico para el Valle de México

Cielo nublado durante el día, con ambiente fresco por la mañana y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde se prevén chubascos y lluvias fuertes en la Ciudad de México, y muy fuertes en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas.

Temperatura mínima CDMX: 13 a 15 °C

13 a 15 °C Temperatura máxima CDMX: 18 a 20 °C

18 a 20 °C Temperatura mínima Toluca: 9 a 11 °C

9 a 11 °C Temperatura máxima Toluca: 16 a 18 °C

16 a 18 °C Viento: del norte y noreste de 10 a 25 km/h, con rachas de 40 km/h en zonas de tormenta.

Pronóstico del clima para el 9 de octubre

El día jueves la tormenta tropical Priscilla continuará su desplazamiento paralelo a la costa occidental de Baja California Sur; se prevé su debilitamiento gradualmente. Sin embargo, su circulación y bandas nubosas mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, rachas de viento muy fuertes y oleaje elevado en dicha entidad.

La zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico del océano Pacífico se desplazará frente a las costas de Guerrero y Michoacán, mientras que la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico del golfo de México se debilitará a una vaguada sobre el centro y oriente del país, ambos sistemas interaccionarán con divergencia y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, manteniendo el temporal de lluvias muy fuertes a intensas en el oriente, centro, sur y sureste del territorio mexicano.