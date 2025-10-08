Huracán Priscilla provocará lluvias torrenciales y oleaje elevado en México
El huracán Priscilla continuará desplazándose al oeste de Baja California Sur, generando condiciones adversas en el Pacífico mexicano. Su circulación y bandas nubosas provocarán lluvias muy fuertes, rachas de viento intensas y oleaje elevado de hasta seis metros en las costas de la región.
Al mismo tiempo, dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico —una frente a las costas de Chiapas y Oaxaca y otra frente a Veracruz y Tabasco—, junto con la vaguada monzónica y el aporte de humedad de ambos litorales, mantendrán un temporal de lluvias fuertes a torrenciales en gran parte del territorio nacional.
Las precipitaciones más intensas se prevén en entidades del centro, oriente y sureste de México, donde podrían registrarse inundaciones, deslaves y crecidas de ríos. También se esperan rachas de viento que podrían provocar caída de árboles y anuncios publicitarios.
Pronóstico de lluvias en México
Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm):
- Querétaro (norte)
- Hidalgo (noreste)
- Puebla (norte y este)
- Veracruz (norte y centro)
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Tamaulipas (sur)
- San Luis Potosí (este)
- Oaxaca (norte, este y costa)
- Chiapas (norte, este y costa)
- Tabasco
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Baja California Sur
- Nuevo León
- Guanajuato
- Tlaxcala
- Estado de México
- Guerrero
- Michoacán
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Coahuila
- Jalisco
- Colima
- Ciudad de México
- Morelos
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Sinaloa
- Nayarit
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California
- Sonora
Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas
De 40 a 45 °C:
- Sonora
De 35 a 40 °C:
- Baja California (noreste)
- Baja California Sur
- Chihuahua (oeste)
- Durango (oeste)
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
De 30 a 35 °C:
- Oaxaca
- Chiapas
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas:
- Chihuahua
- Durango
- Estado de México
- Puebla
Pronóstico de viento y oleaje
- Rachas de 60 a 80 km/h: costas de Baja California Sur (occidente y sur).
- Rachas de 50 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y costas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
- Rachas de 40 a 50 km/h: Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Campeche.
Oleaje:
- 5.0 a 6.0 m: costa occidental de Baja California Sur.
- 2.5 a 3.5 m: costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco.
- 2.0 a 3.0 m: costas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
- 1.5 a 2.5 m: costas de Colima, Michoacán y Guerrero.
Pronóstico para el Valle de México
Cielo nublado durante el día, con ambiente fresco por la mañana y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde se prevén chubascos y lluvias fuertes en la Ciudad de México, y muy fuertes en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas.
- Temperatura mínima CDMX: 13 a 15 °C
- Temperatura máxima CDMX: 18 a 20 °C
- Temperatura mínima Toluca: 9 a 11 °C
- Temperatura máxima Toluca: 16 a 18 °C
- Viento: del norte y noreste de 10 a 25 km/h, con rachas de 40 km/h en zonas de tormenta.
Pronóstico del clima para el 9 de octubre
El día jueves la tormenta tropical Priscilla continuará su desplazamiento paralelo a la costa occidental de Baja California Sur; se prevé su debilitamiento gradualmente. Sin embargo, su circulación y bandas nubosas mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, rachas de viento muy fuertes y oleaje elevado en dicha entidad.
La zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico del océano Pacífico se desplazará frente a las costas de Guerrero y Michoacán, mientras que la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico del golfo de México se debilitará a una vaguada sobre el centro y oriente del país, ambos sistemas interaccionarán con divergencia y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, manteniendo el temporal de lluvias muy fuertes a intensas en el oriente, centro, sur y sureste del territorio mexicano.