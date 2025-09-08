Intensas lluvias y calor extremo impactarán en México este lunes
El pronóstico del clima en México para este lunes 8 de septiembre de 2025 indica que el monzón mexicano originará lluvias puntuales intensas en Nayarit, muy fuertes en Durango y Sinaloa, además de chubascos en Chihuahua y Sonora, así como lluvias aisladas en la península de Baja California.
El sistema frontal número 2 se extenderá como estacionario sobre el noreste del país, interactuando con inestabilidad atmosférica y generando lluvias intensas en Tamaulipas, muy fuertes en San Luis Potosí, y fuertes en Coahuila y Nuevo León, con rachas de viento de 40 a 60 km/h en los dos últimos estados.
Un canal de baja presión en el sureste y el ingreso de humedad del Golfo de México y mar Caribe propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en esa región, incluida la península de Yucatán. Asimismo, el ingreso de humedad del Pacífico y el Golfo reforzará las lluvias en el norte, centro, oriente, occidente y sur del territorio nacional, con lluvias intensas en el oeste de Jalisco y muy fuertes en Zacatecas, Colima y Michoacán.
El ambiente caluroso a muy caluroso continuará en el norte, litoral del Pacífico, Golfo de México y península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 40 °C en Baja California, Sonora y Sinaloa.
Todas las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Pronóstico de lluvias en México
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Tamaulipas (este)
- Nayarit
- Jalisco (oeste)
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Sinaloa
- Colima
- Michoacán
- Durango
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Coahuila
- Nuevo León
- Aguascalientes
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Estado de México
- Ciudad de México
- Guerrero
- Yucatán
- Quintana Roo
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Sonora
- Chihuahua
- Guanajuato
- Morelos
- Tlaxcala
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California
- Baja California Sur
Las lluvias puntuales fuertes a muy fuertes podrían reducir la visibilidad en carreteras, incrementar niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar caída de árboles y anuncios publicitarios.
Pronóstico de temperaturas máximas
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C:
- Baja California (noreste)
- Sonora (noroeste, centro y sur)
- Sinaloa (norte y centro)
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:
- Baja California Sur
- Chihuahua
- Coahuila
- Durango (occidente)
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Veracruz
- San Luis Potosí
- Hidalgo (norte)
- Puebla (norte y suroeste)
- Morelos
- Quintana Roo
Pronóstico de temperaturas mínimas para la madrugada del 8 de septiembre de 2025
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C:
- Zonas serranas de Durango
- Zonas serranas del Estado de México
- Zonas serranas de Puebla
Pronóstico de viento y oleaje
- Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h:
- Golfo de California
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora (costa)
- Sinaloa (costa norte)
- Coahuila
- Nuevo León
- Puebla
- Oaxaca
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura:
- Costa occidental de la península de Baja California
- Costas de Jalisco
- Costas de Colima
- Costas de Michoacán
- Costas de Guerrero
- Costas de Oaxaca
- Costas de Chiapas
Pronóstico para el Valle de México
Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco a templado, con frío y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente cálido con probabilidad de lluvias y chubascos en la Ciudad de México, y chubascos con lluvias fuertes en el Estado de México. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
- Ciudad de México: mínima de 14 a 16 °C, máxima de 24 a 26 °C
- Toluca, Edo. Méx.: mínima de 10 a 12 °C, máxima de 21 a 23 °C
- Viento: del norte y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta
Pronóstico del clima para el martes 9 de septiembre
El monzón mexicano en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, además de divergencia, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el noroeste y occidente del país.
El sistema frontal núm. 2 permanecerá estacionario sobre el noreste de México, en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste del territorio nacional y divergencia, generarán probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, así como rachas de viento de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.
Una nueva onda tropical se aproximará y desplazará sobre la península de Yucatán, el sureste y sur de la República Mexicana, propiciando en su recorrido lluvias fuertes, muy fuertes y puntuales intensas en las regiones mencionadas.