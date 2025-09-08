GENERANDO AUDIO...

Seguirá lloviendo en México. Foto: Cuartoscuro

El pronóstico del clima en México para este lunes 8 de septiembre de 2025 indica que el monzón mexicano originará lluvias puntuales intensas en Nayarit, muy fuertes en Durango y Sinaloa, además de chubascos en Chihuahua y Sonora, así como lluvias aisladas en la península de Baja California.

El sistema frontal número 2 se extenderá como estacionario sobre el noreste del país, interactuando con inestabilidad atmosférica y generando lluvias intensas en Tamaulipas, muy fuertes en San Luis Potosí, y fuertes en Coahuila y Nuevo León, con rachas de viento de 40 a 60 km/h en los dos últimos estados.

Un canal de baja presión en el sureste y el ingreso de humedad del Golfo de México y mar Caribe propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en esa región, incluida la península de Yucatán. Asimismo, el ingreso de humedad del Pacífico y el Golfo reforzará las lluvias en el norte, centro, oriente, occidente y sur del territorio nacional, con lluvias intensas en el oeste de Jalisco y muy fuertes en Zacatecas, Colima y Michoacán.

El ambiente caluroso a muy caluroso continuará en el norte, litoral del Pacífico, Golfo de México y península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 40 °C en Baja California, Sonora y Sinaloa.

Todas las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (este) Nayarit Jalisco (oeste)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa Colima Michoacán Durango Zacatecas San Luis Potosí Veracruz Oaxaca Chiapas Tabasco Campeche

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila Nuevo León Aguascalientes Querétaro Hidalgo Puebla Estado de México Ciudad de México Guerrero Yucatán Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora Chihuahua Guanajuato Morelos Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Baja California Sur



Las lluvias puntuales fuertes a muy fuertes podrían reducir la visibilidad en carreteras, incrementar niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) Sonora (noroeste, centro y sur) Sinaloa (norte y centro)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur Chihuahua Coahuila Durango (occidente) Nayarit Jalisco Colima Michoacán Guerrero Oaxaca Chiapas Tabasco Campeche Yucatán

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León Tamaulipas Veracruz San Luis Potosí Hidalgo (norte) Puebla (norte y suroeste) Morelos Quintana Roo



Pronóstico de temperaturas mínimas para la madrugada del 8 de septiembre de 2025

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Durango Zonas serranas del Estado de México Zonas serranas de Puebla



Pronóstico de viento y oleaje

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Golfo de California Baja California Baja California Sur Sonora (costa) Sinaloa (costa norte) Coahuila Nuevo León Puebla Oaxaca

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: Costa occidental de la península de Baja California Costas de Jalisco Costas de Colima Costas de Michoacán Costas de Guerrero Costas de Oaxaca Costas de Chiapas



Pronóstico para el Valle de México

Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco a templado, con frío y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente cálido con probabilidad de lluvias y chubascos en la Ciudad de México, y chubascos con lluvias fuertes en el Estado de México. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Ciudad de México: mínima de 14 a 16 °C, máxima de 24 a 26 °C

mínima de 14 a 16 °C, máxima de 24 a 26 °C Toluca, Edo. Méx.: mínima de 10 a 12 °C, máxima de 21 a 23 °C

mínima de 10 a 12 °C, máxima de 21 a 23 °C Viento: del norte y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta

Pronóstico del clima para el martes 9 de septiembre

El monzón mexicano en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, además de divergencia, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el noroeste y occidente del país.

El sistema frontal núm. 2 permanecerá estacionario sobre el noreste de México, en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste del territorio nacional y divergencia, generarán probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, así como rachas de viento de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Una nueva onda tropical se aproximará y desplazará sobre la península de Yucatán, el sureste y sur de la República Mexicana, propiciando en su recorrido lluvias fuertes, muy fuertes y puntuales intensas en las regiones mencionadas.