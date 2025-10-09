GENERANDO AUDIO...

El pronóstico del clima para México indica que este jueves 9 de octubre, la tormenta tropical Priscilla continúa su desplazamiento paralelo a la costa occidental de Baja California Sur, generando lluvias y vientos fuertes en la región, además de oleaje elevado.

Simultáneamente, zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en Guerrero, Michoacán, Veracruz y Tabasco mantienen el temporal de lluvias muy fuertes a intensas en el noreste, centro, sur y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a torrenciales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Se recomienda a la población extremar precauciones en carreteras y zonas bajas propensas a inundaciones.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): San Luis Potosí (este) Querétaro (norte) Hidalgo (noreste) Puebla (norte y este) Veracruz (norte y centro) Guerrero (costa y suroeste) Oaxaca (norte y suroeste)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (costa y sur) Chiapas (norte, este y sur) Tabasco (oeste y sur)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León Guanajuato Estado de México

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Baja California Sur Sonora Jalisco Colima Michoacán Ciudad de México Tlaxcala Morelos Campeche Yucatán Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua Coahuila Durango Zacatecas Aguascalientes Sinaloa Nayarit



Pronóstico de temperaturas máximas

40 a 45 °C: Sonora

35 a 40 °C: Baja California Baja California Sur Chihuahua (suroeste) Durango (oeste) Sinaloa Nayarit Jalisco Colima Michoacán Guerrero Oaxaca

30 a 35 °C: Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí (este) Veracruz Chiapas Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo



Pronóstico de viento y oleaje

Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: costas de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca

costas de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costa occidental de Baja California Sur, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo

costa occidental de Baja California Sur, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos

Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos Oleaje de 2.5 a 3.5 metros: costas de Baja California Sur, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca

costas de Baja California Sur, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca Oleaje de 1.5 a 2.5 metros: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Chiapas

Pronóstico del clima en el Valle de México

Cielo: nublado durante el día

nublado durante el día Temperaturas: Ciudad de México: mínima 12-14 °C, máxima 18-20 °C Toluca, Edo. Méx.: mínima 9-11 °C, máxima 17-19 °C

Viento: este y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h

este y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h Precipitaciones: chubascos y lluvias puntuales fuertes en CDMX y muy fuertes en Edo. Méx., acompañadas con descargas eléctricas

chubascos y lluvias puntuales fuertes en CDMX y muy fuertes en Edo. Méx., acompañadas con descargas eléctricas Riesgos: incremento de niveles de ríos y arroyos, encharcamientos, deslaves, inundaciones y visibilidad reducida

Pronóstico para el viernes 10 de octubre

Durante el viernes, la tormenta tropical Priscilla continuará desplazándose paralelo a la costa occidental de Baja California Sur, su circulación y desprendimientos nubosos mantendrán la probabilidad de oleaje elevado, chubascos y lluvias fuertes en Baja California Sur. El sistema seguirá debilitándose, debido a que ingresará a una región de fuerte cizalladura en altura y aguas menos cálidas.

La zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical durante el viernes bordeará las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, desplazándose durante el sábado y domingo hacia Baja California Sur. Su circulación y desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas, vientos intensos y oleaje elevado en los estados mencionados; además de Sinaloa y Nayarit.