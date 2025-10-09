Priscilla mantiene alerta por lluvias torrenciales y oleaje elevado este jueves 9 de octubre

| 02:55 | Redacción | UnoTV | CDMX
Se forma la tormenta tropical Lorena; traerá lluvias intensas y vientos fuertes en Baja California Sur, Sinaloa y el occidente del país.
El pronóstico del clima para México indica que este jueves 9 de octubre, la tormenta tropical Priscilla continúa su desplazamiento paralelo a la costa occidental de Baja California Sur, generando lluvias y vientos fuertes en la región, además de oleaje elevado.

Simultáneamente, zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en Guerrero, Michoacán, Veracruz y Tabasco mantienen el temporal de lluvias muy fuertes a intensas en el noreste, centro, sur y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a torrenciales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Se recomienda a la población extremar precauciones en carreteras y zonas bajas propensas a inundaciones.

Pronóstico de lluvias en México

  • Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm):
    • San Luis Potosí (este)
    • Querétaro (norte)
    • Hidalgo (noreste)
    • Puebla (norte y este)
    • Veracruz (norte y centro)
    • Guerrero (costa y suroeste)
    • Oaxaca (norte y suroeste)
  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
    • Tamaulipas (costa y sur)
    • Chiapas (norte, este y sur)
    • Tabasco (oeste y sur)
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
    • Nuevo León
    • Guanajuato
    • Estado de México
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
    • Baja California
    • Baja California Sur
    • Sonora
    • Jalisco
    • Colima
    • Michoacán
    • Ciudad de México
    • Tlaxcala
    • Morelos
    • Campeche
    • Yucatán
    • Quintana Roo
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
    • Chihuahua
    • Coahuila
    • Durango
    • Zacatecas
    • Aguascalientes
    • Sinaloa
    • Nayarit

Pronóstico de temperaturas máximas

  • 40 a 45 °C:
    • Sonora
  • 35 a 40 °C:
    • Baja California
    • Baja California Sur
    • Chihuahua (suroeste)
    • Durango (oeste)
    • Sinaloa
    • Nayarit
    • Jalisco
    • Colima
    • Michoacán
    • Guerrero
    • Oaxaca
  • 30 a 35 °C:
    • Nuevo León
    • Tamaulipas
    • San Luis Potosí (este)
    • Veracruz
    • Chiapas
    • Tabasco
    • Campeche
    • Yucatán
    • Quintana Roo

Pronóstico de viento y oleaje

  • Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: costas de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca
  • Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costa occidental de Baja California Sur, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo
  • Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos
  • Oleaje de 2.5 a 3.5 metros: costas de Baja California Sur, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca
  • Oleaje de 1.5 a 2.5 metros: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Chiapas

Pronóstico del clima en el Valle de México

  • Cielo: nublado durante el día
  • Temperaturas:
    • Ciudad de México: mínima 12-14 °C, máxima 18-20 °C
    • Toluca, Edo. Méx.: mínima 9-11 °C, máxima 17-19 °C
  • Viento: este y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h
  • Precipitaciones: chubascos y lluvias puntuales fuertes en CDMX y muy fuertes en Edo. Méx., acompañadas con descargas eléctricas
  • Riesgos: incremento de niveles de ríos y arroyos, encharcamientos, deslaves, inundaciones y visibilidad reducida

Pronóstico para el viernes 10 de octubre

Durante el viernes, la tormenta tropical Priscilla continuará desplazándose paralelo a la costa occidental de Baja California Sur, su circulación y desprendimientos nubosos mantendrán la probabilidad de oleaje elevado, chubascos y lluvias fuertes en Baja California Sur. El sistema seguirá debilitándose, debido a que ingresará a una región de fuerte cizalladura en altura y aguas menos cálidas. 

La zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical durante el viernes bordeará las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, desplazándose durante el sábado y domingo hacia Baja California Sur. Su circulación y desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas, vientos intensos y oleaje elevado en los estados mencionados; además de Sinaloa y Nayarit.

