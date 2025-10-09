Priscilla mantiene alerta por lluvias torrenciales y oleaje elevado este jueves 9 de octubre
El pronóstico del clima para México indica que este jueves 9 de octubre, la tormenta tropical Priscilla continúa su desplazamiento paralelo a la costa occidental de Baja California Sur, generando lluvias y vientos fuertes en la región, además de oleaje elevado.
Simultáneamente, zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en Guerrero, Michoacán, Veracruz y Tabasco mantienen el temporal de lluvias muy fuertes a intensas en el noreste, centro, sur y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a torrenciales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Se recomienda a la población extremar precauciones en carreteras y zonas bajas propensas a inundaciones.
Pronóstico de lluvias en México
- Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm):
- San Luis Potosí (este)
- Querétaro (norte)
- Hidalgo (noreste)
- Puebla (norte y este)
- Veracruz (norte y centro)
- Guerrero (costa y suroeste)
- Oaxaca (norte y suroeste)
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Tamaulipas (costa y sur)
- Chiapas (norte, este y sur)
- Tabasco (oeste y sur)
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Nuevo León
- Guanajuato
- Estado de México
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Morelos
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Chihuahua
- Coahuila
- Durango
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Sinaloa
- Nayarit
Pronóstico de temperaturas máximas
- 40 a 45 °C:
- Sonora
- 35 a 40 °C:
- Baja California
- Baja California Sur
- Chihuahua (suroeste)
- Durango (oeste)
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- 30 a 35 °C:
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí (este)
- Veracruz
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
[TAMBIÉN PUEDES LEER: Priscilla se degrada a tormenta tropical: síguela en vivo desde tu celular]
Pronóstico de viento y oleaje
- Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: costas de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca
- Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costa occidental de Baja California Sur, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo
- Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos
- Oleaje de 2.5 a 3.5 metros: costas de Baja California Sur, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Chiapas
Pronóstico del clima en el Valle de México
- Cielo: nublado durante el día
- Temperaturas:
- Ciudad de México: mínima 12-14 °C, máxima 18-20 °C
- Toluca, Edo. Méx.: mínima 9-11 °C, máxima 17-19 °C
- Viento: este y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h
- Precipitaciones: chubascos y lluvias puntuales fuertes en CDMX y muy fuertes en Edo. Méx., acompañadas con descargas eléctricas
- Riesgos: incremento de niveles de ríos y arroyos, encharcamientos, deslaves, inundaciones y visibilidad reducida
Pronóstico para el viernes 10 de octubre
Durante el viernes, la tormenta tropical Priscilla continuará desplazándose paralelo a la costa occidental de Baja California Sur, su circulación y desprendimientos nubosos mantendrán la probabilidad de oleaje elevado, chubascos y lluvias fuertes en Baja California Sur. El sistema seguirá debilitándose, debido a que ingresará a una región de fuerte cizalladura en altura y aguas menos cálidas.
La zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical durante el viernes bordeará las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, desplazándose durante el sábado y domingo hacia Baja California Sur. Su circulación y desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas, vientos intensos y oleaje elevado en los estados mencionados; además de Sinaloa y Nayarit.