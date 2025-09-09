GENERANDO AUDIO...

Frente frío fuera de temporada causará lluvias. FOTO: Cuartoscuro

Para este martes 9 de septiembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias de muy fuertes a intensas en diversas regiones del país, además de ambiente caluroso a muy caluroso en el norte y litoral mexicano.

¿Dónde lloverá hoy?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (este y sur) y Chiapas (oeste y sur) .

Oaxaca (este y sur) y Chiapas (oeste y sur) Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.

Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Coahuila.

Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Temperaturas y viento:

Temperaturas máximas: 40 a 45 °C en Baja California (noreste) y Sonora (noroeste, centro y sur) 35 a 40 °C en Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (occidente), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán 30 a 35 °C en Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Chiapas y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas: 0 a 5 °C en sierras de Baja California, Durango y Puebla.



Nota: Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, además de provocar crecidas de ríos, deslaves e inundaciones.

Clima en el Valle de México

Durante la mañana del martes 9 de septiembre, se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, se espera cielo nublado con lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible granizo en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, la mínima será de 8 a 10 °C y la máxima de 19 a 21 °C.

¿Cómo estará el clima el miércoles 10 de septiembre?

El miércoles 10 de septiembre, la onda tropical 31 y una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico ocasionarán lluvias muy fuertes a intensas en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Guerrero. El viernes, el sistema podría intensificarse a ciclón tropical frente a las costas de Guerrero y Michoacán.

El frente 2 permanecerá sobre el noreste, mientras un canal de baja presión en el interior, junto con humedad del Pacífico y golfo de México, generará lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, centro y oriente del país. Se mantendrá el ambiente muy caluroso en el norte, litoral del Pacífico, golfo de México y península de Yucatán.