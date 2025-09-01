GENERANDO AUDIO...

Clima para el fin de semana. Foto: Cuartoscuro

Para este lunes 1 de septiembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias intensas, vientos fuertes, oleaje elevado y ambiente muy caluroso, por la acción del monzón mexicano, la onda tropical 29 asociada a una baja presión con potencial ciclónico, un canal de baja presión en el sureste, ingreso de humedad de golfo de México y Mar Caribe, además del sistema frontal 1 reforzado por masa de aire frío. La onda tropical 28 se ubicará al suroeste de la península de Baja California, sin afectar costas nacionales.

¿Dónde lloverá este lunes?

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm) : Chihuahua (centro), Sinaloa (centro y sur) y Nayarit.

: Chihuahua (centro), Sinaloa (centro y sur) y Nayarit. Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Jalisco (costa), Colima, Michoacán (costa), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México y Morelos.

: Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Jalisco (costa), Colima, Michoacán (costa), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México y Morelos. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Baja California Sur, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Yucatán.

: Baja California Sur, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Yucatán. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Zacatecas, Aguascalientes y Quintana Roo.

Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, con riesgo de encharcamientos, inundaciones, deslaves y crecida de ríos y arroyos.

¿Cómo estará la temperatura en el país?

Superiores a 45 °C : Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste). 40 a 45 °C : Baja California Sur.

: Baja California Sur. 35 a 40 °C : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. 30 a 35 °C : Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

: Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos. Mínimas de 0 a 5 °C (madrugada del martes): Zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

Vientos y oleaje

Rachas de 50 a 70 km/h : Costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

: Costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Rachas de 40 a 60 km/h : Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo; con posibles tolvaneras en Baja California.

: Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo; con en Baja California. Oleaje de 2.0 a 3.0 m : Costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

: Costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Oleaje de 1.5 a 2.5 m: Costas de Oaxaca y Chiapas.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Ciudad de México : Chubascos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas; posible granizo.

: Chubascos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas; posible granizo. Toluca: Lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

¿Cómo estará el clima el martes 2 de septiembre?

El martes, la onda tropical 29 frente a costas de Jalisco, asociada a una baja presión, favorecerá lluvias muy fuertes en el occidente y oleaje de 2.5 a 3.5 m en Jalisco, Colima y Michoacán. Miércoles y jueves, la baja presión podría evolucionar a ciclón tropical al suroeste de Baja California Sur, con lluvias muy fuertes a intensas, rachas fuertes y oleaje de 2.5 a 3.5 m en sus costas.

El sistema frontal 1 seguirá estacionario en el norte y noreste con rachas de hasta 60 km/h y refrescamiento térmico; persistirán lluvias de fuertes a intensas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Un canal de baja presión y divergencia mantendrán lluvias en occidente, centro y oriente; una nueva onda tropical dejará lluvias en península de Yucatán y sureste.