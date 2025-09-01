Este 1 de septiembre continuarán las lluvias fuertes y calor extremo en el país
Para este lunes 1 de septiembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias intensas, vientos fuertes, oleaje elevado y ambiente muy caluroso, por la acción del monzón mexicano, la onda tropical 29 asociada a una baja presión con potencial ciclónico, un canal de baja presión en el sureste, ingreso de humedad de golfo de México y Mar Caribe, además del sistema frontal 1 reforzado por masa de aire frío. La onda tropical 28 se ubicará al suroeste de la península de Baja California, sin afectar costas nacionales.
¿Dónde lloverá este lunes?
- Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Chihuahua (centro), Sinaloa (centro y sur) y Nayarit.
- Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Jalisco (costa), Colima, Michoacán (costa), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México y Morelos.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Yucatán.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Zacatecas, Aguascalientes y Quintana Roo.
Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, con riesgo de encharcamientos, inundaciones, deslaves y crecida de ríos y arroyos.
¿Cómo estará la temperatura en el país?
- Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).
- 40 a 45 °C: Baja California Sur.
- 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
- 30 a 35 °C: Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.
- Mínimas de 0 a 5 °C (madrugada del martes): Zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.
- Vientos y oleaje
- Rachas de 50 a 70 km/h: Costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
- Rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo; con posibles tolvaneras en Baja California.
- Oleaje de 2.0 a 3.0 m: Costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
- Oleaje de 1.5 a 2.5 m: Costas de Oaxaca y Chiapas.
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Ciudad de México: Chubascos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas; posible granizo.
- Toluca: Lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
¿Cómo estará el clima el martes 2 de septiembre?
El martes, la onda tropical 29 frente a costas de Jalisco, asociada a una baja presión, favorecerá lluvias muy fuertes en el occidente y oleaje de 2.5 a 3.5 m en Jalisco, Colima y Michoacán. Miércoles y jueves, la baja presión podría evolucionar a ciclón tropical al suroeste de Baja California Sur, con lluvias muy fuertes a intensas, rachas fuertes y oleaje de 2.5 a 3.5 m en sus costas.
El sistema frontal 1 seguirá estacionario en el norte y noreste con rachas de hasta 60 km/h y refrescamiento térmico; persistirán lluvias de fuertes a intensas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Un canal de baja presión y divergencia mantendrán lluvias en occidente, centro y oriente; una nueva onda tropical dejará lluvias en península de Yucatán y sureste.
- Martes 02 de septiembre:
- Intensas (75 a 150 mm): Sonora (sur y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Nuevo León (centro y sureste), Tamaulipas (oeste y suroeste), San Luis Potosí (este) y Chiapas (sur)
- Muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
- Fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Zacatecas, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala
- Chubascos (5 a 25 mm): Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.