Lluvias fuertes predominarán en México este lunes 13 de octubre
El pronóstico del clima para este lunes 13 de octubre de 2025 indica que el aporte de humedad de la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el noroeste de México, además de vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el Golfo de California, Baja California, Sonora y Chihuahua.
Por otro lado, canales de baja presión sobre el oriente, occidente, sur y sureste del territorio nacional, en combinación con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica y otra vaguada en altura sobre la Península de Yucatán, generarán chubascos y lluvias fuertes en diversas regiones, con lluvias muy fuertes en Chiapas.
Todas las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar encharcamientos, deslaves e inundaciones.
Pronóstico de lluvias en México
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Chiapas
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Sonora
- Chihuahua
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Puebla
- Guerrero
- Oaxaca
- Veracruz
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California Sur
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Zacatecas
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tabasco
- Campeche
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California
- Coahuila
- Nuevo León
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Tlaxcala
Pronóstico de temperaturas máximas
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Durango (noreste)
- Sinaloa
- Oaxaca
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
Pronóstico de temperaturas mínimas
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C (madrugada del lunes):
- Zonas serranas de Baja California
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C (madrugada del lunes):
- Zonas serranas de Chihuahua
- Durango
- Michoacán
- Estado de México
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
Pronóstico de viento y oleaje para mañana 13 de octubre de 2025
Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h:
- Golfo de California
- Baja California
- Sonora
- Chihuahua
- Coahuila
- Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec)
Viento de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:
- Durango
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura:
- Costa occidental de la Península de Baja California
- Costas de Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
Pronóstico en el Valle de México
Se espera cielo medio nublado la mayor parte del día. Por la mañana, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas.
- Temperatura mínima en CDMX: 12 a 14 °C
- Temperatura máxima en CDMX: 23 a 25 °C
- Temperatura mínima en Toluca: 9 a 11 °C
- Temperatura máxima en Toluca: 21 a 23 °C
- Viento variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
Pronóstico del clima para el martes 14 de octubre
Canales de baja presión sobre el occidente del golfo de México, el sureste mexicano y la Península de Yucatán, interactuarán con la posible formación de una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el Pacífico Sur Mexicano y con una circulación ciclónica en niveles altos, que desplazará sobre el occidente de dicho golfo, el oriente y noreste del territorio nacional, condiciones que generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las mencionadas regiones, pronosticándose durante el miércoles y jueves, lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas.
Otro canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y el centro de la República Mexicana, aunado al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y golfo de México, además de divergencia, ocasionarán lluvias y chubascos en el norte y centro del país, así como lluvias puntuales fuertes en el occidente de México.
La onda tropical Núm. 37 se desplazará sobre el occidente del país, reforzando la probabilidad de lluvias en dicha región.