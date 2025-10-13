GENERANDO AUDIO...

El pronóstico del clima para este lunes 13 de octubre de 2025 indica que el aporte de humedad de la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el noroeste de México, además de vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el Golfo de California, Baja California, Sonora y Chihuahua.

Por otro lado, canales de baja presión sobre el oriente, occidente, sur y sureste del territorio nacional, en combinación con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica y otra vaguada en altura sobre la Península de Yucatán, generarán chubascos y lluvias fuertes en diversas regiones, con lluvias muy fuertes en Chiapas.

Todas las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Sonora

Chihuahua

Jalisco

Colima

Michoacán

Puebla

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Yucatán

Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Baja California Sur

Tamaulipas

San Luis Potosí

Durango

Sinaloa

Nayarit

Zacatecas

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

Campeche

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Baja California

Coahuila

Nuevo León

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Tlaxcala

Pronóstico de temperaturas máximas

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Durango (noreste)

Sinaloa

Oaxaca

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Chiapas

Campeche

Yucatán

Pronóstico de temperaturas mínimas

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C (madrugada del lunes):

Zonas serranas de Baja California

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C (madrugada del lunes):

Zonas serranas de Chihuahua

Durango

Michoacán

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Pronóstico de viento y oleaje para mañana 13 de octubre de 2025

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h:

Golfo de California

Baja California

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec)

Viento de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h:

Durango

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura:

Costa occidental de la Península de Baja California

Costas de Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Pronóstico en el Valle de México

Se espera cielo medio nublado la mayor parte del día. Por la mañana, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas.

Temperatura mínima en CDMX: 12 a 14 °C

Temperatura máxima en CDMX: 23 a 25 °C

Temperatura mínima en Toluca: 9 a 11 °C

Temperatura máxima en Toluca: 21 a 23 °C

Viento variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Pronóstico del clima para el martes 14 de octubre

Canales de baja presión sobre el occidente del golfo de México, el sureste mexicano y la Península de Yucatán, interactuarán con la posible formación de una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el Pacífico Sur Mexicano y con una circulación ciclónica en niveles altos, que desplazará sobre el occidente de dicho golfo, el oriente y noreste del territorio nacional, condiciones que generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las mencionadas regiones, pronosticándose durante el miércoles y jueves, lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas.

Otro canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y el centro de la República Mexicana, aunado al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y golfo de México, además de divergencia, ocasionarán lluvias y chubascos en el norte y centro del país, así como lluvias puntuales fuertes en el occidente de México.

La onda tropical Núm. 37 se desplazará sobre el occidente del país, reforzando la probabilidad de lluvias en dicha región.