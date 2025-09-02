GENERANDO AUDIO...

Este 2 de septiembre de 2025 se prevén lluvias intensas, granizo, oleaje elevado y calor extremo en varias regiones del país. El monzón mexicano ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango, además de precipitaciones aisladas en Baja California y Baja California Sur. Estas lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y rachas de viento.

En el sureste y oriente, se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y la Península de Yucatán. A su vez, una circulación anticiclónica mantendrá ambiente cálido a caluroso, con temperaturas de 35 a 40 °C en gran parte del territorio nacional, con máximas superiores a 40 °C en zonas del norte y noreste.

Pronóstico de lluvias

Lluvias muy fuertes a intensas (75 a 150 mm): Sonora (sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Nuevo León (centro y sureste), Tamaulipas (oeste y suroeste), San Luis Potosí (este).

Sonora (sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Nuevo León (centro y sureste), Tamaulipas (oeste y suroeste), San Luis Potosí (este). Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas.

Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Aguascalientes, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas

Máximas

40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro), Sonora.

35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán.

30 a 35 °C: Durango, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos.

Mínimas

0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje

Rachas de 50 a 70 km/h: costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán.

Rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca (Istmo y Golfo de Tehuantepec).

Oleaje de 2.5 a 3.5 m: costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán.

Oleaje de 1.5 a 2.5 m: costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Clima en el Valle de México

Este martes, al amanecer, se espera ambiente fresco con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo.

Temperatura máxima CDMX: 24 a 26 °C

24 a 26 °C Temperatura mínima CDMX: 13 a 15 °C

13 a 15 °C Temperatura máxima Toluca: 20 a 22 °C

20 a 22 °C Temperatura mínima Toluca: 9 a 11 °C

Pronóstico para el miércoles 3 de septiembre

El miércoles, el monzón mexicano y una baja presión en el Pacífico continuarán ocasionando lluvias intensas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. La onda tropical 30 avanzará hacia el sureste y la Península de Yucatán, generando lluvias muy fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se prevén temperaturas máximas de 40 a 45 °C en el noroeste y sureste del país.