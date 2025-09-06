Monzón y nuevos frentes traerán tormentas intensas al país este sábado 6 de septiembre de 2025
Para este sábado 6 de septiembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un día con lluvias fuertes a muy fuertes, vientos con rachas de 40 a 60 km/h, altas temperaturas y oleaje elevado por la presencia del monzón mexicano, la aproximación de un nuevo frente frío y varios canales de baja presión.
¿Dónde lloverá este sábado?
Las lluvias estarán presentes en gran parte del territorio nacional. Estas son las entidades con mayor afectación:
- Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Durango
- Zacatecas
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Sonora
- Chihuahua
- Sinaloa
- Coahuila
- San Luis Potosí
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Estado de México
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Puebla
- Veracruz
- Yucatán
- Quintana Roo
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California
- Baja California Sur
- Guanajuato
- Aguascalientes
- Querétaro
- Hidalgo
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Morelos
- Tabasco
- Campeche
El monzón mexicano activará tormentas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; además, un nuevo frente frío y un canal de baja presión favorecerán lluvias fuertes, viento de 40 a 60 km/h y posible granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. En el sureste y Península de Yucatán, canales de baja presión y una vaguada en niveles medios mantendrán chubascos y lluvias fuertes.
Las lluvias pueden presentar descargas eléctricas y granizo, con riesgo de inundaciones, encharcamientos y deslaves.
¿Cómo estará la temperatura en el país?
- Temperaturas máximas esperadas
Persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, litoral del Pacífico y del Golfo de México, y Península de Yucatán:
- 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Campeche y Yucatán.
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.
- 30 a 35 °C: Durango, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.
- Temperaturas mínimas esperadas
Durante la madrugada del domingo se prevén valores bajos en zonas altas del centro del país:
- 0 a 5 °C: Zonas serranas de Estado de México y Puebla.
Las altas temperaturas pueden provocar golpe de calor. Evita la exposición prolongada al sol y mantente hidratado.
- Vientos y oleaje
- Rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y costas de Campeche y Yucatán.
- Oleaje de 1.5 a 2.5 m: Golfo de California y costas de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Ciudad de México: Mínima de 13 a 15 °C, máxima de 24 a 26 °C. Cielo medio nublado a nublado, chubascos y lluvias fuertes por la tarde-noche con actividad eléctrica y posible granizo.
- Toluca: Mínima de 9 a 11 °C, máxima de 20 a 22 °C. Lluvias fuertes con descargas eléctricas y riesgo de encharcamientos.
¿Y el domingo 7 de septiembre? Esto se espera para el clima en México
Se mantendrá el monzón mexicano en el noroeste, un frente frío sobre la frontera norte y canales de baja presión en el interior y sureste del país. Continuarán lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, occidente y sureste, además de ambiente caluroso en el litoral del Pacífico y Golfo de México.
- Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Veracruz (sur), Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche.
- Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Zacatecas, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla y Yucatán.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora.
- Rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Oaxaca.
- Máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y estados del Pacífico y Golfo.
- Mínimas de 0 a 5 °C (madrugada del lunes): zonas serranas de Estado de México y Puebla.
Nota: Las lluvias podrían reducir la visibilidad y generar encharcamientos, deslaves e incremento en ríos y arroyos.