La onda tropical núm. 30 se desplazará sobre el sureste y sur

Para este sábado 6 de septiembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un día con lluvias fuertes a muy fuertes, vientos con rachas de 40 a 60 km/h, altas temperaturas y oleaje elevado por la presencia del monzón mexicano, la aproximación de un nuevo frente frío y varios canales de baja presión.

¿Dónde lloverá este sábado?

Las lluvias estarán presentes en gran parte del territorio nacional. Estas son las entidades con mayor afectación:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Durango Zacatecas Nuevo León Tamaulipas

: Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora Chihuahua Sinaloa Coahuila San Luis Potosí Nayarit Jalisco Colima Michoacán Estado de México Guerrero Oaxaca Chiapas Puebla Veracruz Yucatán Quintana Roo

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Baja California Sur Guanajuato Aguascalientes Querétaro Hidalgo Ciudad de México Tlaxcala Morelos Tabasco Campeche

El monzón mexicano activará tormentas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; además, un nuevo frente frío y un canal de baja presión favorecerán lluvias fuertes, viento de 40 a 60 km/h y posible granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. En el sureste y Península de Yucatán, canales de baja presión y una vaguada en niveles medios mantendrán chubascos y lluvias fuertes.

Las lluvias pueden presentar descargas eléctricas y granizo, con riesgo de inundaciones, encharcamientos y deslaves.

¿Cómo estará la temperatura en el país?

Temperaturas máximas esperadas

Persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, litoral del Pacífico y del Golfo de México, y Península de Yucatán:

40 a 45 °C: Baja California (noreste), Campeche y Yucatán.

Baja California (noreste), Campeche y Yucatán. 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. 30 a 35 °C: Durango, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Temperaturas mínimas esperadas

Durante la madrugada del domingo se prevén valores bajos en zonas altas del centro del país:

0 a 5 °C: Zonas serranas de Estado de México y Puebla.

Las altas temperaturas pueden provocar golpe de calor. Evita la exposición prolongada al sol y mantente hidratado.

Vientos y oleaje

Rachas de 40 a 60 km/h : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y costas de Campeche y Yucatán.

: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y costas de Campeche y Yucatán. Oleaje de 1.5 a 2.5 m: Golfo de California y costas de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Ciudad de México : Mínima de 13 a 15 °C, máxima de 24 a 26 °C. Cielo medio nublado a nublado, chubascos y lluvias fuertes por la tarde-noche con actividad eléctrica y posible granizo.

: Mínima de 13 a 15 °C, máxima de 24 a 26 °C. Cielo medio nublado a nublado, chubascos y lluvias fuertes por la tarde-noche con actividad eléctrica y posible granizo. Toluca: Mínima de 9 a 11 °C, máxima de 20 a 22 °C. Lluvias fuertes con descargas eléctricas y riesgo de encharcamientos.

¿Y el domingo 7 de septiembre? Esto se espera para el clima en México

Se mantendrá el monzón mexicano en el noroeste, un frente frío sobre la frontera norte y canales de baja presión en el interior y sureste del país. Continuarán lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, occidente y sureste, además de ambiente caluroso en el litoral del Pacífico y Golfo de México.

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm) : Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Veracruz (sur), Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche.

: Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Veracruz (sur), Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm) : Coahuila, Zacatecas, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla y Yucatán.

: Coahuila, Zacatecas, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla y Yucatán. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.

: Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Sonora.

: Sonora. Rachas de 40 a 60 km/h : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Oaxaca.

: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Oaxaca. Máximas de 35 a 40 °C : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y estados del Pacífico y Golfo.

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y estados del Pacífico y Golfo. Mínimas de 0 a 5 °C (madrugada del lunes): zonas serranas de Estado de México y Puebla.

Nota: Las lluvias podrían reducir la visibilidad y generar encharcamientos, deslaves e incremento en ríos y arroyos.