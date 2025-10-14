GENERANDO AUDIO...

Prevén lluvias fuertes con granizo y rachas de viento en CDMX

Para este martes 14 de octubre de 2025, diversos sistemas meteorológicos afectarán al territorio nacional. Canales de baja presión en el Golfo de México, el sureste y la Península de Yucatán, junto con una circulación ciclónica en niveles altos, generarán lluvias fuertes a intensas en el sur del país. Además, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste, provocando vientos fuertes y descenso de temperatura en esa región.

¿Dónde lloverá este martes?

L luvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (sur)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla Guerrero Oaxaca Veracruz Tabasco

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua Tamaulipas San Luis Potosí Durango Nayarit Jalisco Colima Michoacán Campeche Yucatán Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sinaloa Nuevo León Hidalgo Estado de México Morelos

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora Coahuila Querétaro Guanajuato Ciudad de México Tlaxcala



Viento y temperaturas

Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 55 a 70 km/h: Baja California, Coahuila y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Baja California, Coahuila y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). Viento de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h: Golfo de California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

Golfo de California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: Costa occidental de la península de Baja California, así como costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Costa occidental de la península de Baja California, así como costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (noreste y oeste), Sinaloa y Oaxaca.

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (noreste y oeste), Sinaloa y Oaxaca. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C (madrugada del miércoles): Zonas serranas de Baja California.

Zonas serranas de Baja California. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C (madrugada del miércoles): Zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Además, las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, con posible incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico para el Valle de México

En el Valle de México, este martes se prevé cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas en Ciudad de México y chubascos en el Estado de México. El viento será del norte y noreste de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 45 km/h. Temperatura máxima estimada en la capital: entre 23 y 25 °C; mínima de 13 a 15 °C.

¿Cómo estará el clima el miércoles?

Canales de baja presión sobre el golfo de México, el sureste y la península de Yucatán interactuarán con una circulación ciclónica en niveles altos y una posible zona de baja presión en el Pacífico Sur Mexicano. Esto generará lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas durante el miércoles y jueves.

Otro canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y el centro del país, junto con el ingreso de humedad del Pacífico y golfo de México, propiciará lluvias en el norte y centro del país, además de lluvias puntuales fuertes en el occidente. Un nuevo frente frío (núm. 7) asociado con la corriente en chorro subtropical avanzará sobre el noroeste de México, provocando fuertes rachas de viento.