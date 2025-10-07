GENERANDO AUDIO...

Este martes 7 de octubre de 2025 el huracán Priscilla de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson se desplazará lentamente al sur de Baja California Sur. Su circulación y bandas nubosas mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, así como lluvias fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán. Se prevén rachas de viento de 70 a 90 km/h y oleaje de 5.0 a 6.0 metros en Baja California Sur (costa sur); viento con rachas de hasta 60 km/h y oleaje de hasta 4.0 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en el Pacífico se localizará al sur de Chiapas y Oaxaca. Interaccionará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos sobre el suroeste del Golfo de México, frente a Veracruz, y con una segunda zona de baja presión que se desplazará sobre la península de Yucatán. En conjunto, estos sistemas y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica generarán lluvias muy fuertes a intensas en el oriente, sureste y península de Yucatán.

Además, un canal de baja presión sobre el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y Golfo de México, provocará lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, centro y sur del territorio nacional.

Pronóstico por regiones:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y centro), Oaxaca (norte y este), Chiapas, Puebla (este), Veracruz (costa y sur), Tabasco, Campeche (este y suroeste), Yucatán (sur) y Quintana Roo (este, centro y sur).

Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Nuevo León, Ciudad de México y Morelos.

Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Nuevo León, Ciudad de México y Morelos. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes y Guanajuato.

Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes y Guanajuato. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Sonora.

Viento y oleaje: rachas de 70 a 90 km/h en Baja California Sur (costa sur); de 40 a 60 km/h en la costa de Jalisco; y de 30 a 50 km/h en el resto del norte, occidente y sureste del país. Oleaje de 5.0 a 6.0 m en Baja California Sur, de 3.0 a 4.0 m en Nayarit y Jalisco, y de 2.0 a 3.0 m en Sinaloa, Colima y Michoacán.

Temperaturas máximas: 35 a 40 °C en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit y Oaxaca. Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

Nota: Las lluvias podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios. Posible incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves y encharcamientos.

¿Cómo estará el clima este miércoles?

El huracán Priscilla se desplazará paralelo a la costa occidental de Baja California Sur, debilitándose gradualmente. Su circulación mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes, vientos intensos y oleaje elevado en la entidad. En el Pacífico Sur y Golfo de México, dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico generarán lluvias muy fuertes a intensas en el sur y oriente del país, con lluvias torrenciales en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca durante miércoles y jueves.

El ingreso de humedad del Pacífico y Golfo de México ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste y centro del país. Para el viernes, un frente frío se aproximará al noroeste, provocando descenso de temperatura y lluvias en esa región.