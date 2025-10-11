Foto: Cuartoscuro

Este sábado 11 de octubre de 2025, el ciclón tropical Raymond se desplazará hacia Baja California Sur, donde ocasionará lluvias puntuales intensas, así como en Sonora, además de lluvias muy fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. También, se estima que Raymond podría tocar tierra este sábado y comenzar a debilitarse durante la madrugada del domingo.

El sistema interaccionará con un frente frío que ingresará sobre Baja California, reforzando la probabilidad de lluvias en el noroeste del país. Paralelamente, un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México, en combinación con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica y la onda tropical 37 sobre la península de Yucatán, ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste, oriente y centro del territorio nacional.

¿Dónde lloverá este sábado?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (sur) y Sonora (centro y este).

Baja California Sur (sur) y Sonora (centro y este). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México.

Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes.

Viento y oleaje

Rachas de 60 a 80 km/h: costas de Baja California Sur (sur).

costas de Baja California Sur (sur). Rachas de 50 a 70 km/h: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Oaxaca (istmo de Tehuantepec).

costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Oaxaca (istmo de Tehuantepec). Rachas de 40 a 50 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Veracruz (costa) y Chiapas.

Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Veracruz (costa) y Chiapas. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros: costas de Baja California Sur (sur), Sinaloa, Nayarit y Jalisco (costa norte).

costas de Baja California Sur (sur), Sinaloa, Nayarit y Jalisco (costa norte). Oleaje de 1.5 a 2.5 metros: costas de Baja California (occidente), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas

Máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit y Oaxaca.

Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit y Oaxaca. Máximas de 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Campeche.

Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Campeche. Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Nota: Las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar incremento en ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

¿Cuál será el clima en el Valle de México?

Por otra parte, se prevé cielo medio nublado a nublado en el Valle de México, con ambiente fresco y bancos de niebla por la mañana, así como ambiente frío en zonas altas del Valle de México, y, por la tarde, ambiente templado a cálido con lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en la CDMX y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (25 a 50 mm en 24 horas), acompañadas con posibles descargas eléctricas.

Temperatura máxima estimada en CDMX: 21 a 23 °C.

Temperatura mínima estimada en CDMX: 13 a 15 °C.

Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este domingo?

Durante el domingo, los remanentes de Raymond mantendrán interacción con un frente frío sobre Baja California y, junto con la corriente en chorro subtropical, generarán lluvias torrenciales en Sonora, así como lluvias muy fuertes a intensas en Baja California, Durango, Baja California Sur, Sinaloa y Chihuahua. Se prevén además rachas de viento fuertes y oleaje elevado en el noroeste del país.

Simultáneamente, la onda tropical 37 recorrerá el sureste y sur de México, interactuando con el ingreso de humedad del Pacífico, generando lluvias y chubascos en el occidente, centro y sur del territorio. A partir del lunes, una circulación anticiclónica reducirá gradualmente la probabilidad de lluvias sobre gran parte del país.