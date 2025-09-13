GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

Este sábado 13 de septiembre de 2025 los desprendimientos nubosos de la baja presión remanente Mario, y varios sistemas meteorológicos generarán lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en gran parte de México.

Mario, ya como baja presión remanente, junto a la vaguada monzónica, generará lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de vientos de hasta 70 km/h y oleaje elevado en las costas del Pacífico central. A esto se suma una vaguada en niveles altos sobre el Golfo de México y la Península de Yucatán, que en interacción con la humedad del golfo y el Caribe provocará lluvias intensas en estados del sureste y la península.

De forma paralela, el monzón mexicano y otra vaguada en niveles medios y altos sobre Baja California ocasionarán lluvias fuertes en el noroeste y norte del país, con precipitaciones muy fuertes en Nayarit. Pese a estas condiciones, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en regiones del norte, el litoral del Pacífico, el Golfo de México y la Península de Yucatán.

¿Dónde lloverá este sábado?

Lluvias muy fuertes a intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (norte, este y sur), Chiapas.

Veracruz (sur), Oaxaca (norte, este y sur), Chiapas. Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Quintana Roo.

Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Quintana Roo. Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tamaulipas, Yucatán.

Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tamaulipas, Yucatán. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala.

Vientos y oleaje

Rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila y costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), Chiapas.

Oleaje de 1.0 a 3.0 m: costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Oleaje de 1.0 a 2.0 m: costa occidental de Baja California, costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas

Máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Campeche, Yucatán, Quintana Roo.

Máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Guerrero, Chiapas, Tabasco.

Mínimas de 0 a 5 °C al amanecer: zonas serranas de Baja California, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Clima en el Valle de México

Se prevén lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y caída de granizo en Ciudad de México y Estado de México, además de ambiente templado en la mañana y cálido en la tarde.

¿Cómo estará el clima el domingo 14 de septiembre?

El monzón mexicano y una vaguada en niveles medios y altos mantendrán lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste del país. La tormenta tropical Mario se desplazará hacia mar abierto sin impactar directamente en México, aunque reforzará lluvias y oleaje elevado en Baja California Sur, Jalisco y Colima.

La onda tropical núm. 32 y humedad del golfo de México mantendrán lluvias fuertes a muy fuertes en el centro, oriente, sur y sureste. Las lluvias podrán acompañarse de descargas eléctricas y granizo, con riesgo de deslaves, inundaciones y crecida de ríos.