Frente frío fuera de temporada causará lluvias. FOTO: Cuartoscuro

Par< este sábado 20 de septiembre de 2025, el pronóstico del clima prevé lluvias fuertes en el norte y noreste del país, a causa del monzón mexicano y un canal de baja presión.

Además, la vaguada monzónica favorecerá chubascos en el centro y occidente, mientras que la onda tropical 33 y una baja presión con potencial ciclónico originarán lluvias muy fuertes a intensas en el sur, sureste y la península de Yucatán.

¿Dónde habrá lluvias este sábado?

Lluvias muy fuertes a intensas (75 a 150 mm): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz

(75 a 150 mm): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm): Campeche y Yucatán

(50 a 75 mm): Campeche y Yucatán Chubascos fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Edomex, Morelos, Puebla y Quintana Roo

(25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Edomex, Morelos, Puebla y Quintana Roo Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, CDMX, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala

Viento y temperaturas:

Viento : rachas de 30 a 50 km/h en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Oaxaca

: rachas de 30 a 50 km/h en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Oaxaca Oleaje : de 1.5 a 2.5 m en costas de BCS, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

: de 1.5 a 2.5 m en costas de BCS, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca Temperaturas máximas de 30 a 35 °C : Nayarit, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Veracruz, Puebla, Morelos, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Nayarit, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Veracruz, Puebla, Morelos, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: durante la madrugada en zonas serranas del Edomex, Tlaxcala y Puebla

Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, con riesgo de deslaves, inundaciones y crecida de ríos y arroyos.

¿Cómo será el clima el domingo 21 de septiembre?

El monzón mexicano y una circulación ciclónica en altura provocarán lluvias fuertes en la península de Baja California, norte y centro del país. Una zona de baja presión podría evolucionar a ciclón tropical frente a Guerrero, con lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en el sur y occidente.

Una nueva onda tropical ingresará a la península de Yucatán, con lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Al final del periodo, un frente frío se aproximará al noreste de México.