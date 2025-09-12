GENERANDO AUDIO...

Para este viernes 12 de septiembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica condiciones de lluvias intensas, granizo, rachas de viento y oleaje elevado en varias regiones del país, debido a un posible ciclón tropical frente a las costas del Pacífico y otros sistemas meteorológicos.

Un posible ciclón tropical frente a Michoacán y Colima, junto con la vaguada monzónica, ocasionará lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como rachas de viento de hasta 70 km/h y oleaje elevado en costas de Guerrero, Michoacán y Colima. Al mismo tiempo, una vaguada en niveles altos sobre el Golfo de México y la Península de Yucatán, en combinación con la humedad del golfo y mar Caribe, favorecerá lluvias intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la región peninsular.

Por otra parte, el monzón mexicano y una vaguada en niveles medios y altos en el occidente de Baja California propiciarán chubascos y lluvias fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, con precipitaciones muy fuertes en Nayarit. Persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país, así como en el litoral del Pacífico, el Golfo de México y la Península de Yucatán.

¿Dónde lloverá este viernes?

Lluvias intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, centro y sur), Tabasco, Campeche (suroeste y sur), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte).

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Puebla.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

Rachas de viento: de 50 a 70 km/h en Coahuila, Oaxaca (Istmo y Golfo de Tehuantepec) y costas de Guerrero, Michoacán y Colima; de 30 a 50 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Jalisco (costa), Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje: de 3.0 a 4.0 m en costas de Guerrero, Michoacán y Colima; de 1.0 a 2.0 m en costa occidental de Baja California, Jalisco, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas: de 35 a 40 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Campeche y Yucatán; de 30 a 35 °C en Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Guerrero, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas: de 0 a 5 °C en zonas serranas de Baja California, Durango, Estado de México, Puebla y Veracruz.

Nota: Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar crecidas en ríos, deslaves e inundaciones.

¿Cuál será el clima este sábado 13 de septiembre?

El ciclón tropical se desplazará hacia el oeste-noroeste, sin impactar directamente en México, aunque provocará lluvias fuertes en el occidente y Baja California Sur, además de rachas de viento y oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.Una vaguada en niveles altos en el Golfo de México y la Península de Yucatán mantendrá lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste. El monzón mexicano, una vaguada y un sistema frontal sobre el noroeste, ocasionarán lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. También persistirá el calor en gran parte del país.

Clima en el Valle de México

Este viernes 12 de septiembre, en el Valle de México se prevé cielo medio nublado a nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y Estado de México. Ambiente templado a cálido durante el día y fresco por la noche.