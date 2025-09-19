GENERANDO AUDIO...

Este domingo se prevén lluvias y altas temperaturas en el país. Foto: Cuartoscuro

Para este viernes 19 de septiembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias puntuales intensas, vientos con rachas, oleaje elevado y ambiente caluroso, por la interacción de la onda tropical 33, el monzón mexicano, zonas de baja presión y varios canales de baja presión.

¿Dónde lloverá este viernes?

Las lluvias estarán concentradas principalmente en el sur, sureste y noroeste del país. Estos son los efectos más relevantes:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm) : Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte y sur), Tabasco (sur y oeste) y Veracruz (sur).

: Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte y sur), Tabasco (sur y oeste) y Veracruz (sur). Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla y Campeche.

: Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla y Campeche. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Colima, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Colima, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala.

Las precipitaciones pueden venir con descargas eléctricas, granizo y provocar crecidas de ríos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

¿Cómo estará la temperatura?

35 a 40 °C : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán. 30 a 35 °C : Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

: Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo. Mínimas 0 a 5 °C (madrugada sábado): Zonas serranas del Estado de México y Puebla.

Vientos y oleaje

Rachas 30–50 km/h : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla; y en costas de Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla; y en costas de Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Oleaje 1.5–2.5 m: Costas de Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Clima en el Valle de México

Se pronostican chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y Estado de México con actividad eléctrica. Temperatura mínima 13–15 °C en CDMX y máxima 23–25 °C. Toluca mínima 8–10 °C y máxima 19–21 °C.

¿Cómo será el clima este sábado?

La onda tropical 33 recorrerá el sur y occidente, asociada a una zona de baja presión con posible desarrollo ciclónico al sur de Guerrero y la vaguada monzónica próxima al Pacífico Sur, provocando lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas. El monzón mexicano mantendrá precipitaciones en el noroeste. Durante el fin de semana se espera que la onda se desplace hacia el oeste y se aleje gradualmente.