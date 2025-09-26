Este viernes 26 de septiembre de 2025 se prevén lluvias intensas y ambiente caluroso en el país

Este viernes 26 de septiembre de 2025 se esperan lluvias intensas en Sinaloa, Puebla, Veracruz y Oaxaca, además de oleaje elevado en el Pacífico, mientras el ambiente cálido a caluroso prevalecerá en la mayor parte del país.

El monzón mexicano, junto con circulaciones ciclónicas y la corriente en chorro subtropical, generará lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente y noroeste del país, con intensas en Sinaloa. El frente frío 4, en interacción con un canal de baja presión en el oriente y sureste, provocará lluvias intensas en Puebla, Veracruz y Oaxaca, además de un descenso en las temperaturas de esas regiones.

En el interior del país, los canales de baja presión y la humedad de ambos océanos ocasionarán lluvias con descargas eléctricas en el norte, centro y oriente, mientras que en la península de Yucatán se esperan chubascos por influencia del golfo y el Caribe. El huracán Narda se mantendrá lejos de México, aunque elevará el oleaje en Baja California, y la onda tropical 34 se desplazará sin impacto en el territorio. Aun así, prevalecerá el ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del país.

¿Dónde lloverá este viernes?

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro y sur), Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (norte).
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Morelos y Guerrero.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Chiapas y Tabasco.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperatura y viento:

  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora (oeste), Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Oaxaca, Campeche y Yucatán.
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte), Morelos, Veracruz y Chiapas.
  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: durante la madrugada del sábado en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
  • Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Golfo de California; posibles tolvaneras en Baja California, Baja California Sur y Sonora.
  • Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí.
  • Oleaje de 2.0 a 3.0 m: costas occidentales de Baja California Sur.
  • Oleaje de 1.5 a 2.5 m: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

¿Cómo será el clima en el Valle de México?

Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente cálido y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México; las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

  • Ciudad de México: temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 23 a 25 °C
  • Estado de México (Toluca): temperatura mínima de 9 a 11 °C y máxima de 18 a 20 °C
  • Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h en zonas de tormenta

¿Cómo será el clima este sábado?

El monzón mexicano, una circulación ciclónica y la corriente en chorro subtropical provocarán lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste. Aunque el frente 4 dejará de afectar al país, un canal de baja presión en el oriente y sureste mantendrá lluvias fuertes, al igual que en el centro por la entrada de humedad de ambos océanos. Narda seguirá lejos de costas mexicanas, pero ocasionará oleaje en Baja California, y una onda tropical generará chubascos en Yucatán, mientras persiste el ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del territorio.

  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Guerrero y Tabasco.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

