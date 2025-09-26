GENERANDO AUDIO...

Este viernes 26 de septiembre de 2025 se esperan lluvias intensas en Sinaloa, Puebla, Veracruz y Oaxaca, además de oleaje elevado en el Pacífico, mientras el ambiente cálido a caluroso prevalecerá en la mayor parte del país.

El monzón mexicano, junto con circulaciones ciclónicas y la corriente en chorro subtropical, generará lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente y noroeste del país, con intensas en Sinaloa. El frente frío 4, en interacción con un canal de baja presión en el oriente y sureste, provocará lluvias intensas en Puebla, Veracruz y Oaxaca, además de un descenso en las temperaturas de esas regiones.

En el interior del país, los canales de baja presión y la humedad de ambos océanos ocasionarán lluvias con descargas eléctricas en el norte, centro y oriente, mientras que en la península de Yucatán se esperan chubascos por influencia del golfo y el Caribe. El huracán Narda se mantendrá lejos de México, aunque elevará el oleaje en Baja California, y la onda tropical 34 se desplazará sin impacto en el territorio. Aun así, prevalecerá el ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del país.

¿Dónde lloverá este viernes?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro y sur), Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (norte).

Temperatura y viento:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora (oeste), Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

¿Cómo será el clima en el Valle de México?

Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente cálido y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México; las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Ciudad de México: temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 23 a 25 °C

Estado de México (Toluca): temperatura mínima de 9 a 11 °C y máxima de 18 a 20 °C

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h en zonas de tormenta

¿Cómo será el clima este sábado?

El monzón mexicano, una circulación ciclónica y la corriente en chorro subtropical provocarán lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste. Aunque el frente 4 dejará de afectar al país, un canal de baja presión en el oriente y sureste mantendrá lluvias fuertes, al igual que en el centro por la entrada de humedad de ambos océanos. Narda seguirá lejos de costas mexicanas, pero ocasionará oleaje en Baja California, y una onda tropical generará chubascos en Yucatán, mientras persiste el ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del territorio.