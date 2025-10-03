GENERANDO AUDIO...

Para este viernes 3 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un día con lluvias intensas, vientos fuertes, altas temperaturas y oleaje elevado debido a diversos sistemas meteorológicos: una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico, la vaguada monzónica, varios canales de baja presión y la entrada de humedad de ambos litorales.

¿Dónde lloverá este viernes?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Guerrero (norte y este) Oaxaca (oeste, norte y sur) Veracruz (sur) Tabasco (oeste y sur) Chiapas (norte, oeste y sur) Yucatán (centro)

: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Colima Michoacán Puebla Campeche Quintana Roo

: Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Nayarit Jalisco Estado de México Ciudad de México Morelos

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Sur Sinaloa Tamaulipas San Luis Potosí Hidalgo Tlaxcala

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Sonora Chihuahua Durango Guanajuato Querétaro

Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y podrían generar inundaciones, deslaves y encharcamientos.

¿Cómo estará la temperatura en el país?

El ambiente caluroso persistirá en gran parte del norte, occidente y sur de México.

35 a 40 °C : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Sinaloa, Colima, Michoacán y Oaxaca.

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Sinaloa, Colima, Michoacán y Oaxaca. 30 a 35 °C : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Guerrero, Chiapas, Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Guerrero, Chiapas, Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas: 0 a 5 °C en la madrugada del sábado, en sierras de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Vientos y oleaje

Rachas de 60 a 70 km/h : costas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (Istmo y Golfo de Tehuantepec).

: costas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (Istmo y Golfo de Tehuantepec). Rachas de 50 a 60 km/h : Baja California, Baja California Sur y Sonora.

: Baja California, Baja California Sur y Sonora. Rachas de 40 a 50 km/h : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y Veracruz (sur).

: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y Veracruz (sur). Oleaje de 2.5 a 3.5 m : costa occidental de Baja California y costas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

: costa occidental de Baja California y costas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Oleaje de 1.5 a 2.5 m: costas de Jalisco, Chiapas y Veracruz (sur).

El clima para el Valle de México

Este viernes se prevé cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente fresco a templado en la región, con ambiente frío y bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, ambiente templado a cálido con chubascos y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm en 24 horas) en el Estado de México; las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 22 a 24 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 13 a 15 °C.

Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta.

¿Cómo estará el clima este sábado?

Lluvias intensas (75 a 150 mm) : Michoacán (este y oeste), Guerrero (este), Oaxaca (oeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste) y Chiapas (norte, centro y sur).

: Michoacán (este y oeste), Guerrero (este), Oaxaca (oeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste) y Chiapas (norte, centro y sur). Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) : Jalisco, Colima, Puebla, Campeche y Yucatán.

: Jalisco, Colima, Puebla, Campeche y Yucatán. Lluvias fuertes (25 a 50 mm) : Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.

: Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo.

: Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro.

Vientos de 70 a 80 km/h en costas de Jalisco, Colima y Michoacán; oleaje de hasta 3.5 m en esas zonas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste) y Sinaloa. Mínimas de 0 a 5 °C en sierras del norte y centro del país.