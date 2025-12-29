Lluvias intensas y un evento de Norte afectarán, en próximas horas, el noreste del país

Riesgos por inundaciones, fuertes vientos y oleaje elevado. FOTO: Cuartoscuro

Las lluvias intensas y un evento de Norte afectarán al noreste y sureste del país en las próximas horas. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó que el impacto principal será este lunes, con riesgos por inundaciones, fuertes vientos y oleaje elevado.

De acuerdo con información oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones climatológicas podrían generar afectaciones en zonas urbanas y rurales de Oaxaca, Veracruz y Tabasco, por lo que autoridades federales, estatales y municipales ya coordinan acciones preventivas.

CNPC alerta por lluvias intensas y evento de Norte en el noreste y sureste

La CNPC, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que se esperan acumulados de lluvia de 150 a 250 milímetros en el noreste de Oaxaca, regiones de Los Tuxtlas y Olmeca en Veracruz, así como el oeste de Tabasco. Estas precipitaciones podrían ser puntuales torrenciales, con riesgo de inundaciones y deslaves.

Además, se prevé un evento de Norte con vientos sostenidos de 60 a 80 km/h y rachas de hasta 110 km/h en las costas de Veracruz, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. En Tamaulipas, Veracruz y Tabasco se esperan rachas de 60 a 80 km/h, mientras que el oleaje elevado podría alcanzar entre 3 y 5 metros en Veracruz y el Golfo de Tehuantepec.

Ante este escenario, la CNPC llamó a la población a reforzar las medidas de autocuidado para proteger la integridad personal y familiar. Entre las principales recomendaciones están:

  • Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas, a pie o en vehículo.
  • Estar atentos a posibles deslaves en zonas de ladera.
  • Asegurar techos, ventanas y objetos sueltos por los fuertes vientos.
  • Suspender actividades marítimas y seguir indicaciones portuarias.
  • Identificar refugios temporales y rutas de evacuación.
  • Informarse solo por fuentes oficiales y seguir a Protección Civil.

Las autoridades mantendrán coordinación permanente para monitorear la evolución del sistema meteorológico y atender cualquier emergencia. La prevención, recordó la CNPC, es clave para reducir riesgos y proteger vidas.

