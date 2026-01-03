Continúa frío matutino, pero aumenta calor en CDMX para este sábado 3 de enero

El Sistema Metereológico Nacional (SMN) pronostica que, para este primer sábado del 2026, 3 de enero, el clima seguirá frío y nublado por la mañana. Asimismo, por la tarde se estima ambiente templado y sin lluvia en la Ciudad de México.

Los amaneceres fríos persisten especialmente en las zonas altas, donde este sábado 3 de enero se prevén bancos de niebla y clima muy frío con heladas. La estimación mínima de temperatura para la capital es de 6 a 8 °C; para Toluca, en el Estado de México, el pronóstico estima una mínima de entre 0 y 2 °C.

Por la tarde, en la Ciudad de México la estimación máxima de temperatura es de 23 a 25 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 21 a 23 °C. En ambas entidades no se estiman precipitaciones.

De igual forma, para este sábado 3 de enero se esperan rachas de viento con dirección del este y noreste con velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 35 km/h.

Ante esta temporada de frío, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil invitó a la población a proteger a los animales de compañía con acciones como no cortarles demasiado el pelo, abrigarlos y ejercitarlos en casa.

