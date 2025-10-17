¿Cuándo concluirá el paso del frente frío número 7 por Guanajuato?

GENERANDO AUDIO...

Prevén que los estragos comiencen a disminuir. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Los efectos del frente frío 7 continúan afectando Guanajuato y una gran parte de la República Mexicana durante este viernes. Sin embargo, como señalan agencias meteorológicas, se prevé que los estragos por dicho fenómeno meteorológico comiencen a disminuir.

¿Dónde se ubica el frente frío 7?

Este viernes, el frente frío 7 se aproximará al norte del país, generando descenso de temperatura, fuertes rachas de viento y chubascos en el noroeste.

Durante la tarde, este sistema se disipará sobre Estados Unidos, pero una línea seca permanecerá en el norte, con posibilidad de torbellinos en Chihuahua y Coahuila.

¿Cuáles son sus efectos en Guanajuato?

Aunque el frente frío 7 parece comenzar a debilitar sus efectos en Guanajuato, se prevén bajas temperaturas en la entidad durante la mañana y la noche.

Por otro lado, para este fin de semana, habría un ascenso de las temperaturas durante el día. Asimismo, pronostican cielos despejados y sin lluvias.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia

¿Cuándo concluirán los efectos del frente frío 7?

Se prevé que los efectos de este sistema dejen de afectar para el próximo lunes 20 de octubre, como informan medios locales.

Mientras tanto, las autoridades piden a la población mantenerse abrigada durante las mañanas y noches, evitar cambios bruscos de temperatura y estar pendientes de los avisos meteorológicos.