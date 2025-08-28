GENERANDO AUDIO...

Está por iniciar la temporada de frentes fríos 2025-2026. Foto: Cuartoscuro.

Está por iniciar la temporada de frentes fríos 2025-2026, y el primer fenómeno meteorológico podría ingresar al país el próximo domingo 31 de agosto, afectando principalmente al noreste de México con lluvias intensas y descenso de temperaturas.

¿Cuándo llega el primer frente frío de la temporada a México?

De acuerdo con el pronóstico extendido a 96 horas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), desde este jueves 28 de agosto, por el territorio de Estados Unidos está avanzando un frente frío.

Sería hasta el domingo 31 cuando ya alcanzaría a tocar la zona noreste del territorio de México.

Estados donde se esperan efectos del frente frío

El frente frío provocará lluvias fuertes a muy fuertes en:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Además, se prevén rachas de viento de hasta 60 km/h y posible caída de granizo en zonas de estas entidades.

El SMN ha informado que entre septiembre de 2025 y mayo de 2026 se prevé la llegada de entre 51 y 56 frentes fríos en México. Estos sistemas frontales traerán consigo bajas temperaturas, lluvias y vientos fuertes, con mayor impacto en el norte y centro del país.

Más lluvias y onda tropical

El frente frío coincidirá con el paso de la onda tropical número 27, que recorrerá el sureste y occidente del país, lo que incrementará el potencial de lluvias en:

Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Guerrero, donde se esperan precipitaciones intensas

También habrá lluvias fuertes en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Jalisco, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Riesgos y recomendaciones

El SMN advirtió que las lluvias pueden ocasionar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, así como incremento en niveles de ríos y arroyos.

Las autoridades recomiendan:

Extremar precauciones al conducir bajo lluvia

Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas

Seguir los avisos oficiales y mantenerse informado a través de medios confiables

Con este frente frío estaría iniciando de manera formal la temporada de sistemas frontales en México, que se extenderá hasta la primavera de 2026.