GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

En México el clima cambia mucho según la región. En el norte hay mucho calor, pero en el centro y sur todavía llueve bastante. Por eso muchos se preguntan: ¿cuándo van a terminar las lluvias y cuándo empezará el frío?

Temporada de lluvias

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias seguirán hasta noviembre de 2025. Esto se debe a que la temporada de huracanes empezó en mayo y terminará el 30 de noviembre.

En el Océano Pacífico se esperan de 16 a 20 ciclones. Hasta ahora han aparecido nueve, como los huracanes Erick y Flossie.

En el Atlántico se esperan de 13 a 17 ciclones. Hasta hoy se han formado cinco, como la tormenta Barry y el huracán Erin, que fue de categoría 5, muy fuerte.

Por eso, aunque aún no empieza el frío, en algunas zonas ya se siente menos calor gracias a las lluvias y hasta con granizo.

¿Cuándo empieza el frío?

La temporada de frentes fríos va de septiembre a mayo. Se espera que en septiembre de 2025 empiecen los primeros frentes.

El otoño comenzará el 22 de septiembre de 2025, según el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE). Desde ahí la temperatura bajará más.

Cada año entran en promedio 58 frentes fríos a México. En la temporada pasada hubo 48 frentes fríos y siete tormentas invernales.

¿Qué pasa en la temporada de frío?

Cuando llegan los frentes fríos pueden ocurrir estas cosas:

Baja la temperatura , sobre todo en el norte y en las montañas.

, sobre todo en el norte y en las montañas. Vientos muy fuertes .

. Más lluvias en las costas.

en las costas. Nevadas en lugares altos.

Estos fenómenos vienen desde el Polo Norte, pasan por Estados Unidos y llegan a México.

Lo que viene para México

En las próximas semanas seguirá la temporada de lluvias. Al mismo tiempo, se acerca el inicio del frío con los primeros frentes.

Por eso es importante estar atentos a los avisos del SMN y la Conagua, para cuidarse de tormentas y también del frío.