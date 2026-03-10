Cuarta tormenta invernal saldría de México este martes: dejará últimas lluvias y nevadas

GENERANDO AUDIO...

Cuarta tormenta invernal dejará nevadas antes de salir del país. Foto: Cuartoscuro

Para este martes 10 de marzo, la cuarta tormenta invernal de la temporada y el frente frío 40, se desplazarán sobre el noroeste del territorio nacional, en interacción con un río atmosférico, propiciarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua, así como chubascos en Durango. Asimismo, existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de los estados mencionados a excepción de Baja California Sur.

Por su parte, canales de baja presión sobre el noreste y centro del país, así como en la península de Yucatán en combinación con inestabilidad atmosférica y con la entrada de humedad del golfo de México, océano Pacífico y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León y Estado de México, y chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Todas las lluvias mencionadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. También, se pronostican fuertes rachas de viento de hasta 80 km/h en Chihuahua, Durango y Coahuila, y rachas de viento de hasta 70 km/h en Sonora, Nuevo León y Tamaulipas.

Se pronostica que, durante la noche, la cuarta tormenta invernal ingrese a Texas, E.U.A. y deje de afectar al país. Finalmente, continuará la onda de calor en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿Dónde lloverá este martes 10 de marzo?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Coahuila

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Nuevo León

Tamaulipas

Estado de México

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California

Baja California Sur

Durango

San Luis Potosí

Querétaro

Ciudad de México

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Posible caída de nieve o aguanieve

Sierras de Sinaloa

Sierras de Sonora

Sierras de Chihuahua

Sierras de Durango

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 10 de marzo?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C: Michoacán, Guerrero y Oaxaca

Michoacán, Guerrero y Oaxaca 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 ° C: Durango, Coahuila, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Veracruz

Temperaturas mínimas esperadas:

– 10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango

zonas serranas de Chihuahua y Durango -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas y Estado de México

zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas y Estado de México 0 a 5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California Sur, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

Viento de 70 a 90 km/h : Chihuahua y Durango

: Chihuahua y Durango Viento de 60 a 80 km/h : Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 40 a 60 km/h : Sonora, Sinaloa, Aguascalientes, Jalisco, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán

: Sonora, Sinaloa, Aguascalientes, Jalisco, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán Viento de 30 a 50 km/h : golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Guanajuato, Oaxaca y Quintana Roo

: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Guanajuato, Oaxaca y Quintana Roo Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Baja California, Jalisco y Colima

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 4 a 6 °C y máxima de 23 a 25 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén chubascos y descargas eléctricas

Mínima de 4 a 6 °C y máxima de 23 a 25 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén chubascos y descargas eléctricas Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y despejado; por la tarde, calor, lluvias y posible granizo. Temperatura mínima de 10 a 12 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h

