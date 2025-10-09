Alerta por depresión tropical frente a Guerrero; Priscilla se degrada

GENERANDO AUDIO...

Se mantiene vigilancia por la depresión tropical. Foto: SMN

Ahora que Priscilla se degradó a tormenta tropical, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se formó la depresión tropical Dicisiete-E frente a las costas de Guerrero.

En su paso como huracán, Priscilla dejó afectaciones en varios estados, en los que también se optó por la suspensión de clases. Mientras continúa su trayecto como tormenta tropical, el SMN se mantiene en vigilancia de la depresión tropical formada en Guerrero.

Alertan por depresión tropical Diecisiete-E

El SMN informó sobre la depresión tropical Diecisiete-E:

“Se ha formado en el océano Pacífico. Su centro se localiza a 110 kilómetros al sur de Técpan de Galeana, Guerrero, y a 185 km al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero. Presenta vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de viento de 75 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 km/h”

La autoridad meteorológica agregó que se establece zona de vigilancia por efecto de vientos y tormenta tropical desde Zihuatanejo, Gro., hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

En su reporte sobre el clima de este jueves 9 de octubre, el SMN detalló que la tormenta tropical Priscilla se desplaza paralela a las costas de Baja California Sur. Sus bandas nubosas mantendrán chubascos con lluvias puntuales fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en Baja California Sur.

Lluvias para el jueves 09 de octubre de 2025

Por los sistemas anteriores, además de otros fenómenos como un ingreso de humedad o una corriente en chorro subtropical, se esperan lluvias en varias regiones de México.

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Guerrero

Oaxaca

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Tamaulipas

Chiapas

Tabasco

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Nuevo León

Michoacán

Guanajuato

Estado de México

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Jalisco

Colima

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Chihuahua

Coahuila

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Sinaloa

Nayarit

Respecto a las precipitaciones, se prevé que los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a torrenciales, se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

