Depresión tropical Diez-E se forma en el Pacífico; refuerza lluvias en occidente de México

La depresión tropical Diez-E se formó este domingo 24 de agosto de 2025 en el Océano Pacífico. A las 15:00 horas, su centro se localizó a 625 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 765 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

De acuerdo con el reporte, el sistema presenta vientos máximos sostenidos de 55 km/h, con rachas de hasta 75 km/h, y un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 22 km/h.

Las bandas nubosas asociadas al fenómeno refuerzan la probabilidad de lluvias en el occidente de México.

Trayectoria prevista de la depresión tropical Diez-E

El pronóstico de evolución de la depresión tropical Diez-E indica el siguiente comportamiento en los próximos días:

  • Baja presión
  • Depresión tropical
  • Tormenta tropical
  • Tormenta tropical
  • Tormenta tropical
  • Depresión tropical

Imágenes de satélite GOES-19 muestran el centro de la depresión y el desplazamiento de nubosidad en dirección al occidente del país.

Posibles efectos en México

Las autoridades meteorológicas informaron que los desprendimientos nubosos de la depresión tropical Diez-E incrementan el potencial de lluvias en estados del occidente del país.

La población debe mantenerse atenta a los avisos emitidos por las instancias oficiales de protección civil y el Servicio Meteorológico Nacional.

