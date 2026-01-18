¡Desde temprano! CDMX tendrá lluvias este domingo 18 de enero

GENERANDO AUDIO...

Lluvias matutinas se esperan este domingo 18 de enero. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Metereológico Nacional (SMN) pronostica que para este domingo 18 de enero el clima seguirá frío y con bruma por la mañana. Además, podría llover desde temprano. Asimismo, por la tarde se estima ambiente templado y con posibilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México.

Los amaneceres fríos persisten especialmente en las zonas altas, donde este domingo 18 de enero se prevén bancos de niebla, clima muy frío con posibles heladas y lluvias aisladas. La estimación mínima de temperatura para la capital es de 6 a 8 °C; para Toluca, en el Estado de México, el pronóstico estima una mínima de entre 1 y 3 °C.

Por la tarde, en la Ciudad de México la estimación máxima de temperatura es de 18 a 20 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 16 a 1 °C. En la capital mexicana se esperan lluvias aisladas las cuales podrían traer descargas eléctricas. A su vez, en el Estado de México hay probabilidad de chubascos.

De igual forma, para este domingo 18 de enero se esperan rachas de viento con dirección variable y con velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

Ante el frío, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil invitó a la población a evitar cambios de temperatura, vestirte con varias capas de ropa, alimentarse de forma adecuada y a tener especial cuidado con menores y adultos mayores.

