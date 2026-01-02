Disminuyen lluvias en todo el país para este viernes 2 de enero

GENERANDO AUDIO...

A lo largo de este viernes 2 de enero, la masa de aire ártico asociada al frente frío 25 dejará de afectar al territorio mexicano. No obstante, un canal de baja presión en el sureste mexicano generará lluvias y chubascos en dicha región, además de viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Asimismo, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, mantendrá ambiente frío a muy frío durante la noche con heladas al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Además, el ingreso de humedad del Océano Pacífico propiciará lluvias y chubascos en zonas del noroeste occidente y sur de la República Mexicana.

Finalmente, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera ocasionará una disminución en la probabilidad de lluvias en el resto de la República Mexicana.

¿Dónde lloverá este viernes 2 de enero?

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California

Jalisco

Colima

Quintana Roo

Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 2 de enero?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca

Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca 30 a 35 ° C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Morelos, Puebla y Chiapas

Temperaturas mínimas esperadas:

-10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango

zonas serranas de Chihuahua y Durango -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México y Morelos

Vientos y oleaje:

Viento de 4 0 a 60 km/h : Chihuahua, Coahuila, Oaxaca y Chiapas

: Chihuahua, Coahuila, Oaxaca y Chiapas Viento de 30 a 50 km/h: Tamaulipas, Veracruz, Baja California Sur, Jalisco, Colima y Sinaloa

Tamaulipas, Veracruz, Baja California Sur, Jalisco, Colima y Sinaloa Oleaje de 1 a 2 metros de altura: Jalisco y Colima

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y sin posibilidad de lluvia. Temperatura mínima de 6 a 8 °C y máxima de 22 a 24 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Por la mañana, ambiente frío; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y sin posibilidad de lluvia. Temperatura mínima de 6 a 8 °C y máxima de 22 a 24 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Toluca (Estado de México): Mínima de 1 a 3 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente muy frío por la mañana y sin probabilidad de lluvias.

