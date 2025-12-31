GENERANDO AUDIO...

Durante esta noche y madrugada del miércoles, el frente frío núm. 25, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, ocasionará lluvias torrenciales, evento de “Norte” intenso, ambiente muy frío y oleaje elevado en diversas regiones del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Dónde se esperan bajas temperaturas?

Las condiciones más severas se concentrarán en el oriente y sureste, donde también se presentarán bancos de niebla, oleaje elevado y un evento de “Norte” intenso. Autoridades meteorológicas alertan por posibles afectaciones en zonas costeras y montañosas.

La masa de aire ártico asociada mantendrá el evento de Norte con rachas de 90 a 110 km/h en costas de Veracruz (centro y sur) y en el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas. En costas de Tamaulipas y Tabasco (oeste) se esperan rachas de 60 a 80 km/h, y de 50 a 70 km/h en la península de Yucatán, además de oleaje elevado.

En el noroeste y norte, una vaguada en combinación con un río atmosférico y la corriente en chorro subtropical provocará rachas fuertes de viento, lluvias fuertes en Baja California Sur, chubascos en Baja California y lluvias aisladas en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico generará lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Ambiente frío y posible caída de nieve

La masa de aire ártico asociada al frente frío mantendrá ambiente muy frío a frío en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del país, además de bancos de niebla.

Se mantiene la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

El SMN mantiene vigilancia sobre el frente frío núm. 25 y su masa de aire ártico, debido a los efectos severos que ocasionará en el oriente y sureste del territorio nacional.

Activan Alertas Roja, Naranja y Amarilla en CDMX por frío extremo

A partir de este miércoles, se espera un marcado descenso de temperatura en la Ciudad de México y gran parte del país. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se activó la Alerta Roja por temperaturas muy bajas en la demarcación Tlalpan. Se pronostica que las bajas temperaturas, causadas por el frente frío 25, se prolonguen los siguientes días.

El aviso de Alerta Roja aplica para la madrugada y la mañana del miércoles 31 de diciembre de 2025, en un horario de 00:00 a 08:00 horas.

