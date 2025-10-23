El frente frío Núm. 10 se aproxima a la frontera norte de México este jueves 23
Para este jueves 23 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un día con chubascos, lluvias fuertes y rachas intensas de viento en diversas regiones del país, debido a la combinación de canales de baja presión, la onda tropical No. 39 y la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte de México.
Al finalizar el día, la onda tropical (núm. 39) se desplazará al sur de las costas del Pacífico Sur y Central Mexicano, reforzando la probabilidad de lluvias en el sureste, sur y occidente del territorio nacional.
El frente frío Núm. 10 se aproxima a la frontera norte de México.
¿Dónde lloverá este jueves?
Se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en distintas regiones del país.
Lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Chihuahua (oeste)
- Michoacán (centro, oeste y sur)
- Veracruz (región Olmeca)
- Tabasco (oeste y sur)
- Oaxaca (noreste)
- Chiapas (norte, este y sur)
- Quintana Roo (sur)
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Sonora (este y sureste)
- Tamaulipas (regiones Mante y sur)
- Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla)
- Nayarit (oeste y sur)
- Jalisco (oeste y costa)
- Colima (norte)
- San Luis Potosí (región Huasteca)
- Puebla (Valle de Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)
- Estado de México (suroeste)
- Guerrero (oeste y costa)
- Yucatán (sur)
- Campeche (suroeste)
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Querétaro (Sierra Gorda)
- Hidalgo (Huasteca)
- Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental)
- Coahuila
- Sinaloa
- Durango
- Nuevo León
Las precipitaciones podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Además, las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.
¿Cómo estarán las temperaturas en el país?
Temperaturas máximas esperadas
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Campeche y Yucatán.
- 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas esperadas
- -5 a 0 °C: Zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México.
- 0 a 5 °C: Zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
Vientos y oleaje
- Rachas de 65 a 80 km/h y posibles torbellinos: Coahuila.
- Rachas de 45 a 60 km/h: Chihuahua y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec); surada en Nuevo León y Tamaulipas.
- Rachas de 35 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Ciudad de México, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros: costa occidental de Baja California y Baja California Sur, así como costas de Oaxaca (este), Chiapas (oeste) y golfo de Tehuantepec.
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros: costas de Tamaulipas y Quintana Roo.
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Ciudad de México: Cielo medio nublado durante el día, sin lluvia. Mínima de 11 a 13 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento del este de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h.
- Toluca, Estado de México: Cielo medio nublado con chubascos por la tarde. Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 22 a 24 °C.
El SMN mantiene vigilancia sobre la aproximación de un nuevo frente frío que ingresará al país el viernes.
