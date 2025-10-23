GENERANDO AUDIO...

El Servicio Meteorológico Nacional alertó por la entrada de un nuevo frente frío

Para este jueves 23 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un día con chubascos, lluvias fuertes y rachas intensas de viento en diversas regiones del país, debido a la combinación de canales de baja presión, la onda tropical No. 39 y la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte de México.

Al finalizar el día, la onda tropical (núm. 39) se desplazará al sur de las costas del Pacífico Sur y Central Mexicano, reforzando la probabilidad de lluvias en el sureste, sur y occidente del territorio nacional.

El frente frío Núm. 10 se aproxima a la frontera norte de México.

¿Dónde lloverá este jueves?

Se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en distintas regiones del país.

Lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Chihuahua (oeste)

Michoacán (centro, oeste y sur)

Veracruz (región Olmeca)

Tabasco (oeste y sur)

Oaxaca (noreste)

Chiapas (norte, este y sur)

Quintana Roo (sur)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Sonora (este y sureste)

Tamaulipas (regiones Mante y sur)

Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla)

Nayarit (oeste y sur)

Jalisco (oeste y costa)

Colima (norte)

San Luis Potosí (región Huasteca)

Puebla (Valle de Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)

Estado de México (suroeste)

Guerrero (oeste y costa)

Yucatán (sur)

Campeche (suroeste)

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Querétaro (Sierra Gorda)

Hidalgo (Huasteca)

Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental)

Coahuila

Sinaloa

Durango

Nuevo León

Las precipitaciones podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Además, las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estarán las temperaturas en el país?

Temperaturas máximas esperadas

35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Campeche y Yucatán.

Baja California Sur, Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Campeche y Yucatán. 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas esperadas

-5 a 0 °C: Zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México.

Zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México. 0 a 5 °C: Zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Vientos y oleaje

Rachas de 65 a 80 km/h y posibles torbellinos: Coahuila.

Coahuila. Rachas de 45 a 60 km/h: Chihuahua y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec); surada en Nuevo León y Tamaulipas.

Chihuahua y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec); surada en Nuevo León y Tamaulipas. Rachas de 35 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Ciudad de México, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Ciudad de México, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros: costa occidental de Baja California y Baja California Sur, así como costas de Oaxaca (este), Chiapas (oeste) y golfo de Tehuantepec.

costa occidental de Baja California y Baja California Sur, así como costas de Oaxaca (este), Chiapas (oeste) y golfo de Tehuantepec. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros: costas de Tamaulipas y Quintana Roo.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Ciudad de México: Cielo medio nublado durante el día, sin lluvia. Mínima de 11 a 13 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento del este de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h.

Cielo medio nublado durante el día, sin lluvia. Mínima de 11 a 13 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento del este de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h. Toluca, Estado de México: Cielo medio nublado con chubascos por la tarde. Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 22 a 24 °C.

El SMN mantiene vigilancia sobre la aproximación de un nuevo frente frío que ingresará al país el viernes.

